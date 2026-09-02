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Повіка

Перш ніж сюди увійти,

озирнешся. І ось, –

вересень, – скажеш ти, –

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мов упізнаєш когось.

Сонце впало на

яблуневі сади,

ніби потік вина

змішався з потоком води.

Наче усе зійшлось, 

що чулося звідусіль, 

і в мові зламалось щось,

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що відповідає за біль.

Усе спалахне за мить.

Світ ще не почавсь.

Нікому ще не болить

цей надламаний час.

І доки за цю межу 

тінь не заступить твоя, –

вересень, – я кажу, –

мов називаю імʼя.

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Вересень, як ковток.

Вересень, як потік. 

Виплетений із ниток.

Вихоплений із повік.

Птах, що летить уздовж

опівнічних Ітак.

І я повторюю – що ж,

хай відтепер буде так.

Хай залишиться слід

по всьому, що я несу,

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хай око тяжчає від 

ваготи часу.

Хай повітря несе

це тепло ваготи.

Хай відійде все,

чому час відійти.

…Повільно тече ріка.

Мокро чорніє причал.

І тиша стоїть така, 

ніби хтось довго кричав.

Інші дописи блогу:
Сергій Жадан Сергій Жадан , Поет, письменник, рок-музикант
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