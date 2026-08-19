Бог вигадує крило

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Фото: Макс Левин

1

Подякуймо йому за чесність.

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Світ потребує любові.

Бог – це сумнів і вченість,

що завжди напоготові.

Над громіздким фасадом

звучання першої ноти.

Небо – лише задум,

що потребує роботи.

2

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Бог створює небо.

Наповнює його духом.

Простір ранять серпнево

зірки випадковим рухом.

Людей проймає тривога.

Люди в цьому єдині.

Небо в кресленнях Бога,

наче легеня в людині.

3

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Бог відчуває серцем

небо, ніби майстерню.

Він може наповнити сенсом

повітряну темну поверхню.

Він вийме її з порожнечі,

прокреслить легку перспективу

обрію. Він, до речі,

робить роботу важливу.

4

Так розбирають мову

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на звуки. Він знає, що зможе

вивернути цю основу,

це хитре творіння боже.

Примусить його звучати,

вдихне життя в органи.

Щоб люди не мали ночами

робитися ворогами.

5

Бог пояснює: небо

вивчене і досконале,

його прошивають, мов нерви,

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дощі, циклони, канали,

воно світиться над головою

без сумніву і затії.

Але доки воно над тобою –

в ньому немає надії.

6

Світ ламає хвороба.

Світ німий, аж відсутній.

А ось крило – це спроба.

І крило – це сумнів.

Невагомість проміння.

Незворотність польоту.

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Бог бере повітря,

ніби високу ноту,

7

і говорить – все просто.

Все має форму єдину.

Крило ріже простір,

як ножиці ріжуть тканину.

Рух крила – ніби пропис,

наче рух мисливця.

Крило – найкращий доказ

того, що Бог помилився.

8

Просто без цих переходів

крізь чорноту одиноку,

без того, що викличе подив,

без вигрібання з потоку,

без западання в судому,

без балансування над степом

який буде сенс у тому,

що ви називаєте небом?

9

Ниють озер стигмати.

Ніхто ні про що не просить.

Крило може тримати –

іноді цього досить.

Бог зриває квіти,

що створив своїми руками.

Хочеться все переробити.

Щоби не дорікали.