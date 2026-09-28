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Фото: pexels/edgar colomba

Літери, за якими ідеш – як сліди на снігу.

Здобич громадиться темрявою на плечах.

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Впольоване має вагу, але і втрачене має вагу.

Бог нагадує про себе в найпростіших речах.

Птах на холодній гілці – так само знак,

нагадування про те, що Бог є любов,

що пташина самотність сповнена сенсом однак,

і спасенним є птах, і спасенним є птахолов.

Знаком є все. Навіть те, що раніш

було непроявленим, ховалось від тебе нараз.

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Кожен добрий вірш, і кожен поганий вірш

є свідченням любові, виявленої до нас.

Доки є сліди, за якими можна іти,

доки сам обираєш цю гонитву тривку –

бути частиною світла і частиною чорноти,

збивкою в диханні, помилкою у рядку.