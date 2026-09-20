Сили оборони застовували для атаки по Московському регіону FP-1, RZ-100, MICH-2000, «Паляницю», Vendetta, «Лютий», «Барс», «Фламінго», «Січень» та Pelican.

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У Московському регіоні цієї ночі українські далекобійні засоби уразили Московський НПЗ та об’єкт логістики.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Під час операції українські сили застосували низку далекобійних засобів, зокрема FP-1, RZ-100, MICH-2000, «Паляницю», Vendetta, «Лютий», «Барс», «Фламінго», «Січень» та Pelican.

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«У Московському регіоні цієї ночі дуже відчутно спрацювали наші далекобійні відповіді. Є ураження одного з ключових підприємств нафтової промисловості РФ та обʼєкта логістики агресора. Це мільярди доларів, які підтримують воєнну машину», — заявив Зеленський.

Президент подякував українським військовим за проведену операцію та зазначив, що до неї були залучені СБУ, Сили безпілотних систем, Сили спеціальних операцій, Головне управління розвідки та Служба зовнішньої розвідки України.

Окремо Зеленський повідомив про застосування санкцій щодо підприємства у Воронезькому регіоні Росії.

«Москва повинна не будувати ешелоновані кільця ППО за рахунок інших регіонів, а завершити свою жорстоку війну й обрати мир. Є на столі кроки для деескалації: в енергетиці, продовольчій безпеці. Потрібна політична воля», — наголосив президент.

У ССО ЗСУ додають, що на території Московського НПЗ зафіксовано пожежу. Кадри вибухів, вогню та задимлення активно поширюють мешканці Москви у соціальних мережах.

Московський НПЗ входить до складу «Газпром нафти» та є одним із ключових підприємств паливної інфраструктури російської столиці. Проєктна потужність заводу — до 12 млн тонн нафти на рік.

У Генштабі додали, що уражено установку первинної переробки АВТ-6, комплексну установку переробки нафти та установку ізомеризації. "Ураження подібних об’єктів російського агресора є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямовані на зниження військово-економічного потенціалу російської федерації".

Також в СБУ зазначили, що далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ пролетіли понад 500 кілометрів, подолали ешелоновану російську ППО та успішно уразили завод. Там фіксується масштабна пожежа.

Третє за рік ураження одного з ключових нафтопереробних підприємств безпосередньо в Москві — черговий удар по паливній інфраструктурі противника.