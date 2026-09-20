Росія повторно вдарила по рятувальниках на Запоріжжі

У Запорізькій області російські війська повторно атакували безпілотником рятувальників, які гасили пожежу в житловому будинку після попереднього обстрілу.
Про це повідомили у ДСНС України.
На момент атаки надзвичайники працювали на місці пожежі. Рятувальники встигли перейти в укриття, тому ніхто з них не постраждав.
Внаслідок удару пошкоджені два пожежно-рятувальні автомобілі. У транспортних засобах побите скління, пробиті колеса та посічені корпуси.
У ДСНС наголосили, що російські війська завдали повторного удару саме під час роботи рятувальників на місці попереднього обстрілу.
- Через атаки РФ на Запорізький район за минулу добу загинула одна людина, ще троє отримали поранення. Загалом протягом доби війська РФ завдали 928 ударів по області.