Росія повторно вдарила по рятувальниках на Запоріжжі

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У Запорізькій області російські війська повторно атакували безпілотником рятувальників, які гасили пожежу в житловому будинку після попереднього обстрілу.

Про це повідомили у ДСНС України.

На момент атаки надзвичайники працювали на місці пожежі. Рятувальники встигли перейти в укриття, тому ніхто з них не постраждав.

Внаслідок удару пошкоджені два пожежно-рятувальні автомобілі. У транспортних засобах побите скління, пробиті колеса та посічені корпуси.

У ДСНС наголосили, що російські війська завдали повторного удару саме під час роботи рятувальників на місці попереднього обстрілу.