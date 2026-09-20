РФ понад 10 разів атакувала чотири райони Дніпропетровщини дронами та артилерією

У Кривому Розі загорілися продуктові склади, на Нікопольщині пошкоджено торговельний центр.

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Уночі російські війська понад 10 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Внаслідок ударів виникли пожежі та пошкоджені цивільні об’єкти.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Кривому Розі внаслідок ворожої атаки загорілися продуктові склади.

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На Нікопольщині російські війська били по Нікополю, а також Покровській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Там виникла пожежа та був пошкоджений торговельний центр.

У Павлоградському районі під ударом опинилася Богданівська громада. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок.

Також російські військові завдали удару по Межівській громаді Синельниківського району.

Інформація про постраждалих уточнюється.