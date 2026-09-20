РФ понад 10 разів атакувала чотири райони Дніпропетровщини дронами та артилерією

Уночі російські війська понад 10 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Внаслідок ударів виникли пожежі та пошкоджені цивільні об’єкти.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
У Кривому Розі внаслідок ворожої атаки загорілися продуктові склади.
На Нікопольщині російські війська били по Нікополю, а також Покровській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Там виникла пожежа та був пошкоджений торговельний центр.
У Павлоградському районі під ударом опинилася Богданівська громада. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок.
Також російські військові завдали удару по Межівській громаді Синельниківського району.
Інформація про постраждалих уточнюється.