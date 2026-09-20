РФ завдала 928 ударів по Запорізькій області: є загиблий та троє поранених

Російські війська за добу завдали 928 ударів по 55 населених пунктах Запорізької області.

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Через атаки РФ на Запорізький район за минулу добу загинула одна людина, ще троє отримали поранення. Загалом протягом доби війська РФ завдали 928 ударів по 55 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Російські війська завдали 20 авіаційних ударів по Комишувасі, Кушугуму, Балабиному, Запорожцю, Юрківці, Любимівці, Новоіванівці, Листівці, Трудовому, Бойковому, Васинівці, Микільському, Преображенці, Сонячному, Омельнику та Вільнянці.

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Також окупанти застосували 693 безпілотники різних модифікацій, переважно FPV-дрони. Під ударами опинилися, зокрема, Запоріжжя, Кушугум, Малокатеринівка, Новомиколаївка, Комишуваха, Оріхів, Степногірськ, Приморське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Преображенка та низка інших населених пунктів.

Крім того, зафіксували чотири обстріли з РСЗВ по Різдвянці, Копанях і Долинці.

Ще 211 артилерійських ударів російські військові завдали по Малокатеринівці, Новояковлівці, Червонодніпровці, Григорівці, Річному, Запорожцю, Веселянці, Степногірську, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Преображенці, Новому Запоріжжю, Новопавлівці, Омельнику, Лугівському, Новоселівці, Верхній Терсі, Воздвижівці, Рівному, Косівцевому та інших населених пунктах.

За добу до правоохоронців та відповідних служб надійшло 45 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житлових будинків, автомобілів та господарських споруд.

Внаслідок російських атак одна людина загинула, ще троє були поранені.