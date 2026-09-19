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Фіцо заявив, що на деякі політики на Заході нібито прагнуть війни між Росією та НАТО

Прем’єр-міністр Словаччини назвав війну в Україні такою, що "не є війною ні Словаччини, ні НАТО".

Фіцо заявив, що на деякі політики на Заході нібито прагнуть війни між Росією та НАТО
Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що частина західних політиків нібито прагне спровокувати конфлікт між НАТО та Росією після того, як стратегія перемоги над Москвою у війні проти України, за його словами, "провалилася".

Про це повідомляє Reuters.

У відеозверненні, оприлюдненому 19 вересня, Фіцо заявив, що Захід продовжує "підливати масла у вогонь", підтримуючи Україну, але ця стратегія, на його думку, не дала очікуваного результату.

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Він стверджує, що після невдачі спроб досягти поставленої мети через українську армію деякі західні політики нібито намагаються домогтися прямого зіткнення Росії та НАТО.

Фіцо назвав війну в Україні такою, що "не є війною ні Словаччини, ні НАТО". Водночас він заявив, що окремі прихильники жорсткої лінії всередині Альянсу намагаються перетворити її на конфлікт між Росією та НАТО.

Словацький прем’єр також переконаний, що приводом для початку війни може стати будь-яка сфабрикована причина. Він повторив, що Словаччина не відправлятиме своїх військових воювати на підставі такого приводу.

Контекст

Раніше цього тижня Фіцо попереджав, що вторгнення безпілотника може призвести до застосування статті НАТО про колективну оборону. За його словами, він прагне не допустити втягування Словаччини, яка межує з Україною та є членом Альянсу, у збройний конфлікт.

Заяви Фіцо пролунали на тлі попереджень інших європейських лідерів про можливі російські гібридні атаки. Президент Франції Еммануель Макрон 18 вересня заявив, що Росія посилює кампанію гібридних атак проти Європи. Прем’єр Польщі Дональд Туск днем раніше повідомив, посилаючись на неназвані розвідувальні служби, що Москва може готувати "гібридні" удари безпілотниками та ракетами по країнах, які підтримують Україну.

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