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В Україні стартував саміт "Карпатської вісімки": прибули лідери європейських країн (оновлено)

В установчому саміті беруть участь представники Румунії, Сербії, Польщі, Словаччини, Чехії, Австрії, Угорщини, ЄС.

В Україні стартував саміт "Карпатської вісімки": прибули лідери європейських країн (оновлено)
Саміт
Фото: Зеленський у Telegram

Україні започаткували новий формат регіональної співпраці – C8, "Карпатську вісімку". До нього мають увійти країни та регіони Карпатського простору. 

Про старт саміту в Івано-Франківській області повідомив президент Володимир Зеленський в соцмережах.

В установчому саміті беруть участь представники Румунії, Сербії, Польщі, Словаччини, Чехії, Австрії та Угорщини. Зеленський також наголосив на взаємодії з Європейським Союзом.

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Президент назвав створення C8 початком нового етапу співпраці між Україною та її європейськими сусідами.

"Це серйозний початок руху, який має ще більше зблизити наші країни та створити на рівні ЄС ще один сильний елемент взаємодії – безпека, енергетика, значне розширення логістики й транскордонної економічної співпраці та суттєва підтримка наших громад", – зазначив глава держави.

Раніше про прибуття в Україну повідомив Вучич

Раніше про свій приїзд в Карпати повідомив у соцмережах президент Сербії Александр Вучич.

За його словами, він прибув на запрошення президента України Володимира Зеленського. Сербський політик назвав ініціативу важливим проєктом, покликаним посилити економічну, транспортну та інфраструктурну взаємопов’язаність країн розширеного Карпатського регіону.

Він також наголосив на можливостях Сербії у сфері транспортного сполучення. Зокрема, йдеться про розвиток зв’язків із Румунією, Угорщиною, Україною та Польщею – від залізничних і автомобільних шляхів до спрощення перетину кордонів та розширення співпраці в сільському господарстві.

Саміт зібрав представників 8 держав

До України також прибув президент Румунії Нікушор Дан. Адміністрація Дана заявила, що на полях Саміту відбудеться низка супутніх заходів, зокрема Карпатський економічний форум, Молодіжний форум, зустрічі місцевих органів влади, а також зустрічі з питань культурної співпраці та охорони природи. Про це повідомило румунське видання Antena.

Приїзд до України раніше анонсував прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він повідомив, що планує зустрітися зі словацьким прем’єром Робертом Фіцо, зокрема для обговорення санкцій проти Росії.

  • CARPATHIAN 8 SUMMIT відбуватиметься 18-20 вересня у Буковелі та має об’єднати представників Австрії, Чехії, Польщі, Румунії, Сербії, Словаччини, Угорщини та України, а також інших учасників, залучених до регіонального співробітництва.
  • Серед заявлених цілей зустрічі – координація зусиль для реалізації економічного потенціалу Карпатського регіону, підвищення його інвестиційної привабливості, захист і популяризація культурної та природної спадщини, а також зміцнення регіональної згуртованості.
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