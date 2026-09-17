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Укрпошта і НБУ домовилися напрацювати спільні рішення для розв'язання спірних питань

Уряд ініціював діалог між сторонами. 

Укрпошта і НБУ домовилися напрацювати спільні рішення для розв'язання спірних питань
Фото: Ігор Смілянський у Facebook

Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури 16 вересня провів семигодинне засідання, на якому розглянув, зокрема, ситуацію між Укрпоштою і Національним банком України. Йшлося про широкий перелік питань: від податкового номера та номера банківських карток на платіжках до фінансової інклюзії і посади керівника Укрпошти Ігоря Смілянського. 

Є домовленість, що найближчим часом за ініціативи прем'єра Сергія Корецького відбудеться зустріч «усіх зацікавлених сторін», а до того часу Укрпошта припиняє публічне коментування справи. Окремо з командою Нацбанку домовилися максимально оперативно опрацювати їхні пропозиції за участі представників комітету, міністерства транспорту та інфраструктури, щоб на зустрічі з керівництвом уряду вийти з конкретними рішеннями, повідомив Смілянський у Facebook. 

«Я можу висловити обережний оптимізм, що це можливо», – прокоментував він.

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Смілянський запевнив, що поштовий оператор докладе усіх зусиль, щоб підійти до зими сильними і готовими надавати громадянам базові послуги.

«Знову ж таки, зі свого боку публічно висловлюю готовність відкласти особисті емоції заради опрацювання конструктивного рішення. Все інше поки що відбуватиметься за лаштунками, після чого дуже сподіваюся, що або ми, або керівництво КМУ та Комітету ВР зможемо повідомити гарні новини», – сказав він. 

Участь в засіданні комітету брали голова уряду, міністр транспорту та інфраструктури Микола Калашник, його заступник Ігор Рева, заступники голови Нацбанку Дмитро Олійник і Олексій Шабан. Смілянський подякував представниками Нацбанку за конструктивну пропозицію і спробу знайти компроміс.

Контекст

23 червня Нацбанк визнав гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського професійно непридатним. Регулятор заявив, що його повинні відсторонити від керівництва компанією протягом п’яти робочих днів (тобто до 1 липня). 

«Ураховуючи інформацію щодо виявлених порушень у діяльності АТ «УКРПОШТА», а також відповіді та пояснення, надані паном Смілянським під час проведеної з ним співбесіди на Кваліфікаційній комісії НБУ, Комітет дійшов висновку про те, що в нього немає достатнього рівня знань вимог законодавства, розуміння та досвіду належного застосування вимог чинного законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, в обсязі, необхідному для належного виконання покладених на нього обов’язків, забезпечення належного рівня корпоративного управління та системи внутрішнього контролю, організації системи фінансового моніторингу та системи управління ризиками в АТ «УКРПОШТА», що свідчить про його невідповідність вимогам щодо професійної придатності як керівника надавача фінансових платіжних послуг», – заявили в НБУ.

Смілянський заявив, що оскаржуватиме рішення НБУ і пов’язав його з планами «Укрпошти» створити свій банк. Він продовжує виконувати обов'язки. 

Також Нацбанк 23 червня оштрафував АТ «Укрпошта» за порушення вимог регуляторного законодавства на платіжному ринку та законодавства про захист прав споживачів.

Ігор Смілянський подав позов до Київського окружного адміністративного суду з вимогою скасувати рішення про його звільнення через профнепридатність.

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