Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про врегулювання роботи місцевих рад на період війни

Верховна Рада проголосувала за основу за законопроєкт про врегулювання роботи місцевих рад в умовах воєнного стану. За віддали голоси 236 парламентарів, повідомили в пресслужбі ВР.

Документ передбачає утворення військових адміністрацій у громадах у разі дострокового припинення повноважень понад половини депутатів місцевих рад. А також змінює вимоги щодо їхнього звітування в умовах воєнного стану – з міркувань фізичної безпеки.

У пояснювальній записці зазначили, що станом на 23 листопада 2025, за даними системи «Місцеві вибори» Центрвиборчкому, достроково припинили повноваження або не набули їх 9106 депутатів місцевих рад – це 21,1 % від загальної кількості мандатів, отриманих за підсумками виборів 2020 року. Добрати нестачу можна лише виборами, а вони на період дії воєнного стану заборонені. Брак депутатів загрожує відсутністю кворуму.

Законопроєкт пропонує встановити, що під час воєнного стану і пів року після нього діятимуть особливості порядку діяльності місцевих рад територіальних громад, у яких місцеві вибори 2020 року відбулись за мажоритарною системою відносної більшості в багатомандатних виборчих округах. «Відправною точкою» розрахунків для прийняття рішень місцевої ради є не загальний склад ради, як в чинних нормах, а склад ради (тобто фактична кількість депутатів, обраних до відповідної ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку).

Очікується, що документ забезпечить:

зменшення потенційного ризику втрати повноважності місцевих рад;

на час дії воєнного стану та на 6 місяців після його завершення/скасування встановлення нового кількісного критерію повноважності місцевих рад територіальних громад, у яких місцеві вибори 2020 року відбулись за мажоритарною системою відносної більшості в багатомандатних виборчих округах;

можливість стабільної роботи місцевих рад у разі дострокового припинення повноважень окремих депутатів;

адаптацію вимог щодо звітування депутатів місцевих рад в умовах воєнного стану до потреб забезпечення фізичної безпеки;

правову визначеність, що військові адміністрації в умовах воєнного стану утворюються серед іншого у разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу ради входить менше сорока відсотків депутатів від загального складу ради, що має забезпечити принцип безперервності влади;