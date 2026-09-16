Після представлення проєкту бюджету в парламенті народні депутати можуть подавати до нього поправки до 1 жовтня.

Проєкт державного бюджету України на 2027 рік уже зареєстрований у Верховній Раді за №16000. Загальний обсяг витрат – з урахуванням видатків, надання кредитів та погашення боргу – уряд планує на рівні понад 8 трлн грн.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа у Facebook.

Власні ресурси держави, до яких належать доходи без грантів, ОВДП та приватизація, становлять 3,7 трлн грн. Таким чином, різницю у 4,3 трлн грн необхідно буде покрити міжнародним фінансуванням.

Найбільше коштів – на оборону

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Як зазначила Підпаса, витрати державного бюджету у 2027 році більш ніж у чотири рази перевищуватимуть рівень до початку повномасштабного вторгнення. Найбільше коштів традиційно передбачено на безпеку та оборону. У 2027 році на цей напрям уряд заклав 4,89 трлн грн – майже на 12% більше, ніж обсяг коштів, уже затверджений на 2026 рік. Це становить 66,8% усіх видатків бюджету.

Водночас 1,73 трлн грн, або 35,7% коштів на безпеку та оборону, – це європейські кошти на озброєння і техніку. Вони обліковуються у спеціальному фонді бюджету та можуть надходити в натуральній формі.

Серед основних невійськових видатків – соціальний захист, освіта, медицина та обслуговування державного боргу. На соцзахист передбачено 540,3 млрд грн, на освіту – 328,5 млрд грн, на медицину – 292,5 млрд грн.

Обслуговування держборгу коштуватиме 474,1 млрд грн. Ще 133,6 млрд грн уряд планує спрямувати на громади та енергетику. Зокрема, 60 млрд грн передбачено на плани стійкості регіонів, 30,4 млрд грн – як додаткову дотацію громадам, які постраждали від війни, а 18,2 млрд грн – на компенсацію різниці в тарифах.

Ще 2 млрд грн мають спрямувати до Державного фонду регіонального розвитку.

Звідки уряд планує отримати кошти?

Власні доходи бюджету без грантів у 2027 році прогнозують на рівні 3,2 трлн грн. Це на 265,9 млрд грн більше, ніж у 2026 році. Найбільше зростання очікується за рахунок податку на додану вартість – на 167,2 млрд грн, податку на доходи фізичних осіб – на 106 млрд грн та акцизів – на 48,7 млрд грн.

Зростання надходжень від ПДФО пов'язують зі збільшенням грошового забезпечення військовослужбовців. Водночас понад 131 млрд грн із запланованих доходів бюджет зможе отримати лише у разі ухвалення парламентом змін до Податкового кодексу. Зокрема, йдеться про підвищення ПДВ на 1 процентний пункт та акцизів на пальне на 4 процентні пункти.

Ще 52,5 млрд грн закладено в розрахунках за умови продовження дії податку на прибуток банків у розмірі 50% та ухвалення закону про оподаткування цифрових платформ. Майже 12 млрд грн бюджет, за розрахунками уряду, може отримати від закону про посилки.

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Ще одним джерелом фінансування мають стати внутрішні запозичення. У 2027 році уряд планує залучити через ОВДП 544,4 млрд грн – майже на 125 млрд грн більше, ніж передбачено на 2026 рік. Для порівняння, за перші вісім місяців цього року від ОВДП на фінансування бюджету вже спрямували 332 млрд грн, хоча планували залучити 235 млрд грн.

Україна потребуватиме $52,6 млрд міжнародної допомоги

Найбільша потреба стосується міжнародного фінансування. Для проведення обов'язкових видатків у 2027 році Україні необхідно $52,6 млрд. Із цієї суми міжнародні партнери наразі підтвердили $20 млрд. Ще $32,6 млрд залишаються непокритими.

За словами Підласої, це більше, ніж сукупні видатки на соціальний захист, освіту та медицину.

Які зміни пропонує уряд?

Серед новацій проєкту бюджету – часткове відновлення Дорожнього фонду. Уряд пропонує передбачити на нього 52,8 млрд грн. Із цієї суми 34,2 млрд грн мають піти на дороги загального користування, 10,1 млрд грн – на погашення боргів, ще 8,5 млрд грн – громадам на дороги загального користування місцевого значення, а також місцеві дороги та вулиці.

Окремо уряд пропонує спрямовувати на закупівлю зброї та техніки для ЗСУ кошти, стягнуті у справах БЕБ, НАБУ і ДБР, гроші від активів АРМА, штрафи Держаудитслужби та Антимонопольного комітету, а також плату за дозволи на експорт зброї.

Ще одна пропозиція – використати 5 млрд грн залишків Фонду на випадок безробіття виключно на пенсії. У попередні роки ці кошти спрямовували, зокрема, на "кешбек" та інші програми підтримки бізнесу. Уряд також хоче самостійно визначати, на що спрямовувати кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Крім того, у проєкті бюджету передбачено зобов'язання для Києва погасити борг перед державою, який виник у 2015 році. Йдеться про 332 млн грн.