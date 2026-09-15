Уряд схвалив проєкт Державного бюджету на 2027 рік

На оборону в наступному році передбачено 4 трлн 885 мільйонів гривень.

Уряд схвалив і передав до Верховної Ради проєкт Державного бюджету на 2027 рік.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

На оборону в проєкті бюджету передбачено 4 трлн 885 млрд гривень. Це майже 44% ВВП.

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"Додатково партнери надають нам матеріально-технічну допомогу. Це ракети, зброя, техніка, снаряди, засоби ураження та інше. Ми розраховуємо, що це буде не менше 1 трлн грн, і це навіть більше ніж цього року", - додав Корецький.

Він зазначив, що потреби сил оборони на наступний рік є значно вищі. Уряд працює над завершенням точних розрахунків.

На освіту в проєкті бюджету передбачено 328,5 млрд гривень, на медицину — 292,5 млрд. Також зростає фінансування соціальних програм, підтримки ветеранів і ВПО, житла.

96 млрд гривень передбачили на програми підтримки бізнесу, що майже вдвічі більше, ніж у 2026 році. Це зокрема доступне кредитування, гранти та підтримка оборонних інновацій, а також фінансування на страхування воєнних ризиків.

Документ 15 вересня передали Верховній Раді.