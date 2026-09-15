Уряд схвалив проєкт Державного бюджету на 2027 рік

Уряд схвалив і передав до Верховної Ради проєкт Державного бюджету на 2027 рік.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
На оборону в проєкті бюджету передбачено 4 трлн 885 млрд гривень. Це майже 44% ВВП.
"Додатково партнери надають нам матеріально-технічну допомогу. Це ракети, зброя, техніка, снаряди, засоби ураження та інше. Ми розраховуємо, що це буде не менше 1 трлн грн, і це навіть більше ніж цього року", - додав Корецький.
Він зазначив, що потреби сил оборони на наступний рік є значно вищі. Уряд працює над завершенням точних розрахунків.
На освіту в проєкті бюджету передбачено 328,5 млрд гривень, на медицину — 292,5 млрд. Також зростає фінансування соціальних програм, підтримки ветеранів і ВПО, житла.
96 млрд гривень передбачили на програми підтримки бізнесу, що майже вдвічі більше, ніж у 2026 році. Це зокрема доступне кредитування, гранти та підтримка оборонних інновацій, а також фінансування на страхування воєнних ризиків.
Документ 15 вересня передали Верховній Раді.