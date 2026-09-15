Фінляндія надала Україні 34-й пакет оборонної допомоги на €290 млн

До нового пакета увійдуть матеріали, які Україна терміново запитувала.

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Фінляндія ухвалила рішення про 34-й пакет оборонної допомоги Україні загальною вартістю 290 млн євро.

Про це повідомив президент Фінляндії Александр Стубб у соцмережі X.

До нового пакета увійдуть матеріали, які Україна терміново запитувала. За словами Стубба, допомога необхідна Україні, яка готується до майбутньої зими.

"Україна веде свою оборонну боротьбу п’ятий рік. Ми підтримуємо Україну, тому що це морально правильно і йдеться про безпеку всієї Європи, отже, й Фінляндії", – написав глава держави.

Ukraina valmistautuu tulevaan talveen ja tarvitsee kaiken tukemme. Suomi on tänään päättänyt Ukrainalle annettavasta 34. puolustustarvikeapupaketista, jonka arvo on 290 miljoonaa euroa. Paketti sisältää Ukrainan kiireellisesti pyytämiä materiaaleja.



Ukraina käy… — Alexander Stubb (@alexstubb) September 15, 2026