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Фінляндія надала Україні 34-й пакет оборонної допомоги на €290 млн

До нового пакета увійдуть матеріали, які Україна терміново запитувала.

Фінляндія надала Україні 34-й пакет оборонної допомоги на €290 млн
Александр Стубб
Фото: EPA/UPG

Фінляндія ухвалила рішення про 34-й пакет оборонної допомоги Україні загальною вартістю 290 млн євро.

Про це повідомив президент Фінляндії Александр Стубб у соцмережі X.

До нового пакета увійдуть матеріали, які Україна терміново запитувала. За словами Стубба, допомога необхідна Україні, яка готується до майбутньої зими.

"Україна веде свою оборонну боротьбу п’ятий рік. Ми підтримуємо Україну, тому що це морально правильно і йдеться про безпеку всієї Європи, отже, й Фінляндії", – написав глава держави.

  • 4 вересня президент Володимир Зеленський провів переговори зі Стуббом та генсеком НАТО Марком Рютте. Глава держави поінформував партнерів про ситуацію з російськими ударами, оборонні потреби України та підготовку до зустрічей із представниками президента США.
  • Александр Стубб запевнив у непохитній підтримці України та мирного процесу. Лідери також скоординували наступні кроки.
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