Фінляндія надала Україні 34-й пакет оборонної допомоги на €290 млн

Фінляндія ухвалила рішення про 34-й пакет оборонної допомоги Україні загальною вартістю 290 млн євро.
Про це повідомив президент Фінляндії Александр Стубб у соцмережі X.
До нового пакета увійдуть матеріали, які Україна терміново запитувала. За словами Стубба, допомога необхідна Україні, яка готується до майбутньої зими.
"Україна веде свою оборонну боротьбу п’ятий рік. Ми підтримуємо Україну, тому що це морально правильно і йдеться про безпеку всієї Європи, отже, й Фінляндії", – написав глава держави.
Ukraina valmistautuu tulevaan talveen ja tarvitsee kaiken tukemme. Suomi on tänään päättänyt Ukrainalle annettavasta 34. puolustustarvikeapupaketista, jonka arvo on 290 miljoonaa euroa. Paketti sisältää Ukrainan kiireellisesti pyytämiä materiaaleja.— Alexander Stubb (@alexstubb) September 15, 2026
Ukraina käy…
- 4 вересня президент Володимир Зеленський провів переговори зі Стуббом та генсеком НАТО Марком Рютте. Глава держави поінформував партнерів про ситуацію з російськими ударами, оборонні потреби України та підготовку до зустрічей із представниками президента США.
- Александр Стубб запевнив у непохитній підтримці України та мирного процесу. Лідери також скоординували наступні кроки.