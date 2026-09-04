Президент Зеленський обговорив із Рютте та Стуббом оборонні потреби України й прогрес у дипломатії

Глава держави подякував партнерам за роботу над покриттям дефіциту фінансів на оборону України.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Президент України Володимир Зеленський 4 вересня провів телефонні розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Глава держави поінформував партнерів про ситуацію з російськими ударами, оборонні потреби України та підготовку до зустрічей із представниками президента США.

Реклама

Після розмови з Марком Рютте Зеленський зазначив, що сторони однаково бачать необхідність прогресу в дипломатії.

"Однаково бачимо з Марком необхідність прогресу в дипломатії, і зустрічі цими днями можуть бути корисними", – сказав президент.

Зеленський також подякував партнерам за роботу над покриттям дефіциту фінансів на оборону України.

Генсек НАТО поінформував президента про свою комунікацію щодо наповнення програми PURL та необхідних Україні ракет для систем Patriot.

Під час розмови з Александром Стуббом Зеленський подякував президенту Фінляндії за підтримку України та спільну роботу задля безпеки обох країн.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб припинити цю божевільну російську війну та гарантувати нормальне життя. Ми працюємо разом", – наголосив Зеленський.

Александр Стубб запевнив у непохитній підтримці України та мирного процесу. Лідери також скоординували наступні кроки.