Китайська судноплавна компанія COSCO відкинула звинувачення у шпигунстві на користь Пекіна

Американська сторона підозрювала компанію в тому, що вона протягом десятиліть співпрацює з китайською розвідкою, і Пекін міг перехоплювати сигнали зв'язку суден та літаків у Європі, Північній Америці та Азії.

Китайська державна судноплавна компанія COSCO заперечила звинувачення щодо використання прихованого обладнання на своїх суднах для збору розвідданих про США на користь Пекіна.

Раніше агенція Reuters із посиланням на двох високопосадовців адміністрації Дональда Трампа повідомила, що COSCO використовувала таке обладнання для перехоплення військових комунікацій поблизу узбережжя низки країн, зокрема, США.

За словами джерел, компанія протягом десятиліть співпрацює з китайською розвідкою, що дозволяє Пекіну перехоплювати сигнали зв'язку суден та літаків у Європі, Північній Америці та Азії.

У COSCO заявили, що завжди дотримуються ринкових принципів і законів у своїй глобальній діяльності. Усі комунікаційні, навігаційні та безпекові системи на суднах використовуються лише для законних комерційних цілей, забезпечення безпеки плавання та зв'язку з берегом, запевнила компанія і додала, що жодне її обладнання не застосовували для перехоплення військових сигналів чи збору розвідданих.

У посольстві Китаю у Вашингтоні раніше також запевнили, що Пекін ніколи не вимагає від підприємств чи громадян збирати дані за кордоном із порушенням місцевого законодавства. Розголос довкола COSCO стався напередодні запланованого на 24 вересня візиту Сі Цзіньпіна до Вашингтона для переговорів із Дональдом Трампом, де ключовими темами мають стати питання безпеки та торгівлі.