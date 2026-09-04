ГУР: Албанія не пустила до порту Дуррес танкер російського "тіньового флоту"

З початку 2025 року танкер HANUMAN вивіз на експорт щонайменше 452 тисячі тонн російського палива.

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Албанія 29 серпня заборонила нафтовому танкеру HANUMAN, який належить до "тіньового флоту" РФ заходити до порту Дуррес.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, танкер HANUMAN перебуває під моніторингом української воєнної розвідки. 26 січня 2026 року ГУР внесло судно до бази даних порталу War&Sanctions як активного фігуранта російського тіньового флоту.

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У ГУР зазначають, що такі судна використовують ризиковані та оманливі практики судноплавства, що дозволяють Росії обходити міжнародні санкції та отримувати прибутки від експорту нафти для фінансування війни проти України.

Крім того, діяльність тіньового флоту створює ризики для міжнародного судноплавства та довкілля. Серед практик таких суден – вимкнення трекерів, небезпечні маневри та використання танкерів, які не відповідають сучасним екологічним стандартам.

За даними ГУР, із початку 2025 року танкер HANUMAN вивіз на експорт щонайменше 452 тисячі тонн російського палива.

Судно здійснювало рейси з порту Новоросійськ до Туреччини, Сенегалу та Об'єднаних Арабських Еміратів, а також прямувало до району перевантаження поблизу італійського міста Аугуста.

Логістичне забезпечення цих рейсів здійснювала російська компанія ООО "Альтопрае Марин" із Новоросійська. За даними української розвідки, структура заснована та управляється одним із топменеджерів, пов'язаних з орбітою підсанкційного російського олігарха Геннадія Тимченка.

Компанія, за інформацією ГУР, системно обслуговує танкери російського тіньового флоту. Серед них – EVENTIN (IMO 9308065) та CORDELIA MOON (нині WALRUS, IMO 9297888). Обидва судна перебувають під міжнародними санкціями та були пов'язані з інцидентами, які створювали загрозу екологічній безпеці.

Також "Альтопрае Марин" задіяна в операціях суден, що належать російській компанії ООО "Роузвуд Шиппинг", яку пов'язують з Оксаною Марченко – дружиною Віктора Медведчука.

В українській розвідці зазначили, що рішення Албанії не допустити HANUMAN до порту Дуррес є свідченням міжнародної санкційної солідарності та спільних зусиль щодо протидії обходу Росією міжнародних обмежень.