Дрон, який знайшли у Фінляндії, виявився російським

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У вівторок на узбережжі Порвоо на півдні Фінляндії знайшли безпілотник. Пізніше повідомили, що він російський.

Як пише Yle, спочатку апарат помітив місцевий житель на одному з островів архіпелагу Пеллінґе. Прикордонна служба підтвердила, що безпілотник виготовлений у Росії. У п’ятницю вона повідомила, що йдеться про модель Geoscan 701.

Geoscan — російський виробник безпілотних літальних апаратів. Водночас прикордонники не можуть підтвердити, чи використовував цей конкретний безпілотник хтось із російської сторони.

Раніше повідомляли, що на безпілотнику не було вибухівки, а його розмір становив кілька метрів.

У середу Міністерство оборони повідомило, що інцидент розслідують як можливе порушення території Фінляндії.

Прикордонна служба заявила, що встановлює походження безпілотника, можливий маршрут його польоту та шляхи, якими його могло дрейфувати, а також обставини, за яких він опинився на території Фінляндії.