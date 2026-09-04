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Дрон, який знайшли у Фінляндії, виявився російським

Це дрон Geoscan 701.

Дрон, який знайшли у Фінляндії, виявився російським
Місце, де знайшли дрон
Фото: Yle

У вівторок на узбережжі Порвоо на півдні Фінляндії знайшли безпілотник. Пізніше повідомили, що він російський. 

Як пише Yle, спочатку апарат помітив місцевий житель на одному з островів архіпелагу Пеллінґе. Прикордонна служба підтвердила, що безпілотник виготовлений у Росії. У п’ятницю вона повідомила, що йдеться про модель Geoscan 701.

Geoscan — російський виробник безпілотних літальних апаратів. Водночас прикордонники не можуть підтвердити, чи використовував цей конкретний безпілотник хтось із російської сторони.

Раніше повідомляли, що на безпілотнику не було вибухівки, а його розмір становив кілька метрів.

У середу Міністерство оборони повідомило, що інцидент розслідують як можливе порушення території Фінляндії.

Прикордонна служба заявила, що встановлює походження безпілотника, можливий маршрут його польоту та шляхи, якими його могло дрейфувати, а також обставини, за яких він опинився на території Фінляндії.

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