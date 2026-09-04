Дрон, який знайшли у Фінляндії, виявився російським

У вівторок на узбережжі Порвоо на півдні Фінляндії знайшли безпілотник. Пізніше повідомили, що він російський.
Як пише Yle, спочатку апарат помітив місцевий житель на одному з островів архіпелагу Пеллінґе. Прикордонна служба підтвердила, що безпілотник виготовлений у Росії. У п’ятницю вона повідомила, що йдеться про модель Geoscan 701.
Geoscan — російський виробник безпілотних літальних апаратів. Водночас прикордонники не можуть підтвердити, чи використовував цей конкретний безпілотник хтось із російської сторони.
Раніше повідомляли, що на безпілотнику не було вибухівки, а його розмір становив кілька метрів.
У середу Міністерство оборони повідомило, що інцидент розслідують як можливе порушення території Фінляндії.
Прикордонна служба заявила, що встановлює походження безпілотника, можливий маршрут його польоту та шляхи, якими його могло дрейфувати, а також обставини, за яких він опинився на території Фінляндії.
- Цієї осені Швеція направлять до Фінляндії військові підрозділи, які допоможуть посилити захист від безпілотників.