У Фінляндії на узбережжі знайшли невідомий БпЛА

Попередньо, дрон використовувався для геодезії та картографування.

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На узбережжі фінського міста Порвоо виявили невідомий безпілотник. Імовірно, БпЛА використовувався для геодезії та картографування.

Про це повідомило Міністерство оборони Фінляндії.

За попередньою інформацією, виявлений БПЛА використовувався для геодезії та картографування. Наразі немає даних, що він становить небезпеку для населення.

"Фінська прикордонна служба та поліція розслідують інцидент", – заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.

У Міноборони зазначили, що прикордонна служба надасть додаткову інформацію про обставини інциденту після завершення відповідних етапів розслідування.