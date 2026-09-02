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ЦПД: Німеччина посилює протидію російському впливу та гібридним операціям

У ФРН оголосили про закриття російського генконсульства в Бонні та припинення роботи "Русского дома" в Берліні.

ЦПД: Німеччина посилює протидію російському впливу та гібридним операціям
Фото: Центр протидії дезінформації

Німеччина посилює заходи проти російського впливу та гібридних операцій на тлі висновків правоохоронців щодо причетності Росії до дронової атаки в аеропорту Лейпцига. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Країна оголосила про закриття російського генерального консульства в Бонні та припинення роботи "Русского дома" в Берліні. У ЦПД зазначають, що останній під виглядом культурного обміну просуває російські наративи та інтереси за кордоном.

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Також Німеччина анонсувала посилення санкційного та міграційного тиску щодо Росії.

Рішення ухвалили на тлі розслідування дронової атаки в аеропорту Лейпцига 4 серпня. За його результатами німецька сторона покладає відповідальність за атаку на Росію.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що події в Лейпцигу вписуються у ширшу картину російських гібридних операцій у Європі.

За даними ЦПД, Москва регулярно використовує диверсії та інші гібридні методи як інструмент тиску на європейські держави. Серед цілей таких операцій – критична інфраструктура, оборонні підприємства та об’єкти, пов’язані з підтримкою України.

У Центрі наголошують, що метою Кремля є створення відчуття небезпеки, поширення страху й недовіри в суспільствах та провокування розколу в Європі щодо подальшої підтримки України.

  • Берлін офіційно звинуватив Москву в інциденті 4 серпня, під час якого три безпілотники з вибухівкою виявили поблизу аеропорту Лейпциг-Галле. Німеччина оголосила про дипломатичні заходи у відповідь та планує домагатися нових санкцій ЄС. Росія заперечує будь-яку причетність.
  • Перший безпілотник виявили неподалік українського вантажного літака "Антонов". За даними слідства, дрон був оснащений вибухівкою і міг бути призначений для атаки на літак. Водночас його детонатор, імовірно, не спрацював.
  •  Ще один безпілотник, за попередньою версією, міг зіткнутися з вантажним літаком DHL. Через закриття аеропорту літак був змушений піти на друге коло. Однак наразі слідчі дедалі більше сумніваються, що пошкодження літака справді спричинив дрон. 
  • 14 серпня німецькі слідчі виявили третій безпілотник, який, імовірно, був пов’язаний із невдалою спробою атаки на аеропорт Лейпциг/Галле. Неподалік знайшли сліди військової вибухової речовини.
  • Американська розвідка пов’язала дрон на німецькому аеродромі в Лейпцигу із російським ГРУ.
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