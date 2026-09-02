ЦПД: Німеччина посилює протидію російському впливу та гібридним операціям

У ФРН оголосили про закриття російського генконсульства в Бонні та припинення роботи "Русского дома" в Берліні.

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Німеччина посилює заходи проти російського впливу та гібридних операцій на тлі висновків правоохоронців щодо причетності Росії до дронової атаки в аеропорту Лейпцига.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Країна оголосила про закриття російського генерального консульства в Бонні та припинення роботи "Русского дома" в Берліні. У ЦПД зазначають, що останній під виглядом культурного обміну просуває російські наративи та інтереси за кордоном.

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Також Німеччина анонсувала посилення санкційного та міграційного тиску щодо Росії.

Рішення ухвалили на тлі розслідування дронової атаки в аеропорту Лейпцига 4 серпня. За його результатами німецька сторона покладає відповідальність за атаку на Росію.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що події в Лейпцигу вписуються у ширшу картину російських гібридних операцій у Європі.

За даними ЦПД, Москва регулярно використовує диверсії та інші гібридні методи як інструмент тиску на європейські держави. Серед цілей таких операцій – критична інфраструктура, оборонні підприємства та об’єкти, пов’язані з підтримкою України.

У Центрі наголошують, що метою Кремля є створення відчуття небезпеки, поширення страху й недовіри в суспільствах та провокування розколу в Європі щодо подальшої підтримки України.

Берлін офіційно звинуватив Москву в інциденті 4 серпня, під час якого три безпілотники з вибухівкою виявили поблизу аеропорту Лейпциг-Галле. Німеччина оголосила про дипломатичні заходи у відповідь та планує домагатися нових санкцій ЄС. Росія заперечує будь-яку причетність.

Перший безпілотник виявили неподалік українського вантажного літака "Антонов". За даними слідства, дрон був оснащений вибухівкою і міг бути призначений для атаки на літак. Водночас його детонатор, імовірно, не спрацював.

Ще один безпілотник, за попередньою версією, міг зіткнутися з вантажним літаком DHL. Через закриття аеропорту літак був змушений піти на друге коло. Однак наразі слідчі дедалі більше сумніваються, що пошкодження літака справді спричинив дрон.

14 серпня німецькі слідчі виявили третій безпілотник, який, імовірно, був пов’язаний із невдалою спробою атаки на аеропорт Лейпциг/Галле. Неподалік знайшли сліди військової вибухової речовини.