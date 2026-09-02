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Біля узбережжя Туреччини затонуло вантажне судно з 10 членами екіпажу

Суховантаж зіткнувся з танкером у Мармуровому морі.

Біля узбережжя Туреччини затонуло вантажне судно з 10 членами екіпажу
Район інциденту обшукують 14 пошуково-рятувальних суден

Туреччина розшукує 10 осіб із вантажного судна, яке затонуло після зіткнення з танкером у Мармуровому морі поблизу Стамбула рано сьогодні вранці.

Про це йдеться в заяві адміністрації губернатора Стамбула, пише DW.

Суховантаж Tugberk Imamoglu та хімічний танкер Alsu зіткнулися близько 3:00 ранку за місцевим часом біля західного району міста Сіліврі.

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“Оскільки судно Tugberk Imamoglu не відповідає на жодні виклики, а зв'язок із мобільними телефонами екіпажу відсутній... вважається, що суховантаж затонув”, – повідомило морське управління Міністерства транспорту країни.

Зазначається, що район інциденту обшукують 14 пошуково-рятувальних суден.

В управлінні додали, що на поверхні води знайшли рятувальне спорядження, зокрема шлюпку з Tugberk Imamoglu – без членів команди.

90-метровий суховантаж під прапором Туреччини прямував із Іскендеруна до чорноморського порту Караденіз Ереглі, коли сталося зіткнення. Судно перевозило 4200 тонн рулонної сталі.

91-метровий танкер Alsu, який також ходить під турецьким прапором, прямував із Коджаелі, що на схід від Стамбула, до егейського порту Аліага. У момент зіткнення він йшов порожнім і, попередньо, значних ушкоджень не зазнав.

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