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Справу про вбивство Чарлі Кірка передано на розгляд суду присяжних

Обвинувачений не визнає, що скоїв злочин.

Справу про вбивство Чарлі Кірка передано на розгляд суду присяжних
Фото: EPA/UPG

Суд у США ухвалив рішення передати усі сім звинувачень на адресу ймовірного вбивці правого активіста Чарлі Кірка на розгляд присяжних.

Як пише CNN, суддя Тоні Граф після вивчення доказів визнав, що є підстави вважати Тайлера Робінсона причетним до стрілянини в університеті Юти, внаслідок якої відомий прихильник консервативної ідеології та політики Дональда Трампа був смертельно поранений. 

Адвокат Робінсона офіційно оголосив, що його підзахисний не визнає себе винним у вбивстві, злочині з вогнепальною зброєю, супротиві органам правопорядку, підкупі свідків та інших кримінальних правопорушеннях. Прокуратура в разі підтвердження присяжними висновків слідства вимагатиме для 23-річного чоловіка смертної кари. 

Убивство Чарлі Кірка відбулося 10 вересня 2025 року і викликало величезний резонанс в американському суспільстві через яскравий політичний підтекст. Адміністрація Дональда Трампа використала цей злочин як виправдання утисків ліберальних ініціатив демократів та переслідування політичних опонентів. Кірка перетворили на образ мученика за консервативні цінності та ідеали MAGA-ідеології.  

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