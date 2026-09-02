Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
"Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався”. Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
"Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався”. Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
ГоловнаСвіт

У дебютній промові в парламенті новий прем'єр Британії розкритикував Брекзит

Дісталось навіть Маргарет Тетчер.

У дебютній промові в парламенті новий прем'єр Британії розкритикував Брекзит
Енді Бернем
Фото: EPA/UPG

Енді Бернем вперше від час вступу на посаду прем'єр-міністра Сполученого Королівства виступив з програмною промовою у парламенті.

Як пише The Guardian, лейборист закликав "з брутальною чесністю говорити про низку хибних поворотів" за останні 40 років. Бернем зараховує до них перебування при владі Маргарет Тетчер та вихід Британії з Європейського Союзу.

Щодо Брекзиту новий голова уряду раніше заявляв, що не бачить зараз підстав для проведення нового референдуму про приєднання до ЄС. Але висловив сподівання, що возз'єднання королівства і політичного блоку відбудеться ще за його життя. Британія за десятиліття після рішення розірвати зв'язок з об'єднаною Європою втратила щонайменше 6% потенційного приросту ВВП. 

Бернем вказав на свій намір до 2030 року збільшити військові витрати бюджету, а також дотримуватися курсу на зелену енергетику, але з прагматичним підходом.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies