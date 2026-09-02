Енді Бернем вперше від час вступу на посаду прем'єр-міністра Сполученого Королівства виступив з програмною промовою у парламенті.

Як пише The Guardian, лейборист закликав "з брутальною чесністю говорити про низку хибних поворотів" за останні 40 років. Бернем зараховує до них перебування при владі Маргарет Тетчер та вихід Британії з Європейського Союзу.

Щодо Брекзиту новий голова уряду раніше заявляв, що не бачить зараз підстав для проведення нового референдуму про приєднання до ЄС. Але висловив сподівання, що возз'єднання королівства і політичного блоку відбудеться ще за його життя. Британія за десятиліття після рішення розірвати зв'язок з об'єднаною Європою втратила щонайменше 6% потенційного приросту ВВП.

Бернем вказав на свій намір до 2030 року збільшити військові витрати бюджету, а також дотримуватися курсу на зелену енергетику, але з прагматичним підходом.