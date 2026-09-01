Раніше, Німеччина звинуватила Росію в гібридній атаці з дроном в аеропорту Лейпцига.

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Угорщина заявила про готовність підтримати Німеччину у протидії російським атакам. Міністерка закордонних справ країни Аніта Орбан відреагувала на те, що Німеччина звинуватила Росію у гібридній атаці з дроном в аеропорту Лейпцига.

Про це передає "Європейська правда".

Орбан заявила, що Угорщина "глибоко занепокоєна" зростанням кількості та інтенсивності російських гібридних дій на європейській території.

"Недавні інциденти в Німеччині свідчать про дедалі небезпечнішу та безрозсудну модель поведінки, яка становить серйозну загрозу для європейської безпеки та стійкості", – йдеться в заяві.

Аніта Орбан висловила солідарність з Німеччиною та додала, що Угорщина "готова підтримати партнера у протидії гібридним загрозам".

"З огляду на ці виклики зміцнення стійкості, єдності та колективної готовності Європейського Союзу та НАТО є важливішим, ніж будь-коли", – додала міністерка.

Німеччина заявила про пряму причетність Росії до гібридної атаки, яка сталася 4 серпня у Лейпцигу.

Перший безпілотник виявилинеподалік українського вантажного літака "Антонов". За даними слідства, дрон був оснащений вибухівкою і міг бути призначений для атаки на літак. Водночас його детонатор, імовірно, не спрацював.

Ще один безпілотник, за попередньою версією, міг зіткнутися з вантажним літаком DHL. Через закриття аеропорту літак був змушений піти на друге коло. Однак наразі слідчі дедалі більше сумніваються, що пошкодження літака справді спричинив дрон.

14 серпня німецькі слідчі виявили третій безпілотник, який, імовірно, був пов’язаний із невдалою спробою атаки на аеропорт Лейпциг/Галле. Неподалік знайшли сліди військової вибухової речовини.