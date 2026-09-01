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Угорщина заявила про готовність підтримати Німеччину у протидії російським атакам

Раніше, Німеччина звинуватила Росію в гібридній атаці з дроном в аеропорту Лейпцига.

Угорщина заявила про готовність підтримати Німеччину у протидії російським атакам
Глава МЗС Угорщини Аніта Орбан
Фото: EPA/UPG

Угорщина заявила про готовність підтримати Німеччину у протидії російським атакам. Міністерка закордонних справ країни Аніта Орбан відреагувала на те, що Німеччина звинуватила Росію у гібридній атаці з дроном в аеропорту Лейпцига.

Про це передає "Європейська правда".

Орбан заявила, що Угорщина "глибоко занепокоєна" зростанням кількості та інтенсивності російських гібридних дій на європейській території. 

"Недавні інциденти в Німеччині свідчать про дедалі небезпечнішу та безрозсудну модель поведінки, яка становить серйозну загрозу для європейської безпеки та стійкості", – йдеться в заяві. 

Аніта Орбан висловила  солідарність з Німеччиною та додала, що Угорщина "готова підтримати партнера у протидії гібридним загрозам". 

"З огляду на ці виклики зміцнення стійкості, єдності та колективної готовності Європейського Союзу та НАТО є важливішим, ніж будь-коли", – додала міністерка.

  • Німеччина заявила про пряму причетність Росії до гібридної атаки, яка сталася 4 серпня у Лейпцигу. 
  • Перший безпілотник виявилинеподалік українського вантажного літака "Антонов". За даними слідства, дрон був оснащений вибухівкою і міг бути призначений для атаки на літак. Водночас його детонатор, імовірно, не спрацював.
  •  Ще один безпілотник, за попередньою версією, міг зіткнутися з вантажним літаком DHL. Через закриття аеропорту літак був змушений піти на друге коло. Однак наразі слідчі дедалі більше сумніваються, що пошкодження літака справді спричинив дрон. 
  • 14 серпня німецькі слідчі виявили третій безпілотник, який, імовірно, був пов’язаний із невдалою спробою атаки на аеропорт Лейпциг/Галле. Неподалік знайшли сліди військової вибухової речовини.
  • Американська розвідка пов’язала дрон на німецькому аеродромі в Лейпцигу із російським ГРУ.
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