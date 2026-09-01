Угорщина заявила про готовність підтримати Німеччину у протидії російським атакам. Міністерка закордонних справ країни Аніта Орбан відреагувала на те, що Німеччина звинуватила Росію у гібридній атаці з дроном в аеропорту Лейпцига.
Про це передає "Європейська правда".
Орбан заявила, що Угорщина "глибоко занепокоєна" зростанням кількості та інтенсивності російських гібридних дій на європейській території.
"Недавні інциденти в Німеччині свідчать про дедалі небезпечнішу та безрозсудну модель поведінки, яка становить серйозну загрозу для європейської безпеки та стійкості", – йдеться в заяві.
Аніта Орбан висловила солідарність з Німеччиною та додала, що Угорщина "готова підтримати партнера у протидії гібридним загрозам".
"З огляду на ці виклики зміцнення стійкості, єдності та колективної готовності Європейського Союзу та НАТО є важливішим, ніж будь-коли", – додала міністерка.
- Німеччина заявила про пряму причетність Росії до гібридної атаки, яка сталася 4 серпня у Лейпцигу.
- Перший безпілотник виявилинеподалік українського вантажного літака "Антонов". За даними слідства, дрон був оснащений вибухівкою і міг бути призначений для атаки на літак. Водночас його детонатор, імовірно, не спрацював.
- Ще один безпілотник, за попередньою версією, міг зіткнутися з вантажним літаком DHL. Через закриття аеропорту літак був змушений піти на друге коло. Однак наразі слідчі дедалі більше сумніваються, що пошкодження літака справді спричинив дрон.
- 14 серпня німецькі слідчі виявили третій безпілотник, який, імовірно, був пов’язаний із невдалою спробою атаки на аеропорт Лейпциг/Галле. Неподалік знайшли сліди військової вибухової речовини.
- Американська розвідка пов’язала дрон на німецькому аеродромі в Лейпцигу із російським ГРУ.