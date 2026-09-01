Іран заявив про готовність повернутися до угоди зі США про припинення вогню

Іран готовий негайно відновити виконання домовленостей про припинення вогню зі США, яких досягнули у червні, якщо Вашингтон зробить аналогічний крок.

Про це під час саміту Шанхайської організації співробітництва у Киргизстані заявив президент Ірану Масуд Пезешкіан, передає Euronews.

За словами Пезешкіана, Тегеран дзеркально відповість, як тільки американська сторона повернеться до своїх зобов'язань у межах меморандуму.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив на саміті, що виконання угоди з боку США є єдиним шляхом для виходу з кризи.

Червнева рамкова угода передбачала негайне припинення вогню і 60-денний період для переговорів щодо великої мирної угоди. За цим документом Іран зобов'язувався розмінувати Ормузьку протоку і відновити судноплавство, а США мали зняти морську блокаду, скасувати санкції, дозволити експорт іранської нафти і долучитися до відбудови країни.

Водночас повернення до угоди залишається під питанням через позицію Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Військова структура вимагає від США суттєвих поступок, зокрема, передачі Ірану повного контролю над Ормузькою протокою і виплати компенсацій за війну, що є неприйнятним для Вашингтона.