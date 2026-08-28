Двоє представників української музичної культури — відомий український оперний режисер Анатолій Солов’яненко та ректор Національної музичної академії України Київської Консерваторії Максим Тимошенко — удостоєні Ордена Зірки Італії (Ordine della Stella d’Italia).
Про це повідомляє кореспондент LB.ua, присутній на церемонії вручення відзнаки.
Орден Зірки Італії — одна з найвищих державних відзнак Італійської Республіки, якою нагороджують іноземних громадян за особливі заслуги у розвитку дружніх відносин і співробітництва між Італією та іншими країнами, а також за зміцнення зв’язків з Італією.
28 серпня в офіційній резиденції Посла Італійської Республіки в Україні в Києві відбувся урочистий прийом на честь двох українців, удостоєних цієї високої нагороди. Під час церемонії Надзвичайний і Повноважний Посол Італії в Україні Карло Формоза вручив нагороди Анатолію Солов’яненку та Максиму Тимошенку від імені Президента Італійської Республіки.
Анатолій Солов’яненко удостоєний ступеня Офіцера (Ufficiale), а Максим Тимошенко — ступеня Кавалера (Cavaliere) Ордена Зірки Італії.
Орден Зірки Італії має особливу історію та посідає помітне місце серед державних відзнак Італійської Республіки. Його сучасний статус було встановлено у 2011 році на основі попереднього Ордена Зірки італійської солідарності, започаткованого після Другої світової війни.
У різні роки цією високою відзнакою були нагороджені відомі діячі світової культури, мистецтва, науки та суспільного життя. Серед них — президент США Джон Кеннеді, легендарний американський співак і актор Френк Сінатра, а також княгиня Шарлен Монакська, яка була удостоєна найвищого ступеня сучасного Ордена Зірки Італії — Кавалера Великого хреста.
Традиція відзначати Орденом Зірки Італії іноземців, які своєю діяльністю сприяють зміцненню міжнародних зв’язків Італії, надає особливого значення цьогорічному нагородженню двох українських діячів культури.
Визнання українського мистецтва та міжнародної культурної співпраці
Нагородження Анатолія Солов’яненка та Максима Тимошенка є високим визнанням їхнього особистого внеску у розвиток української культури, музичного мистецтва та освіти, а також у зміцнення культурних зв’язків між Україною та Італією.
Анатолій Солов’яненко — відомий український оперний режисер, представник славетної української мистецької династії. Він є сином легендарного українського оперного співака, Героя України Анатолія Борисовича Солов’яненка.
Максим Тимошенко — ректор Національної музичної академії Київської Консерваторії, діяч української музичної освіти та культури.