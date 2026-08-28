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Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва

Анатолій Солов’яненко та Максим Тимошенко нагороджені високою державною відзнакою Італійської Республіки - Орденом Зірки.

Надзвичайний і Повноважний Посол Італії в Україні Карло Формоза та Анатолій Солов’яненко
Фото: Соня Кошкіна / LB.ua
Надзвичайний і Повноважний Посол Італії в Україні Карло Формоза та Анатолій Солов’яненко

Двоє представників української музичної культури — відомий український оперний режисер Анатолій Солов’яненко та ректор Національної музичної академії України Київської Консерваторії Максим Тимошенко — удостоєні Ордена Зірки Італії (Ordine della Stella d’Italia).

Про це повідомляє кореспондент LB.ua, присутній на церемонії вручення відзнаки.

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Орден Зірки Італії — одна з найвищих державних відзнак Італійської Республіки, якою нагороджують іноземних громадян за особливі заслуги у розвитку дружніх відносин і співробітництва між Італією та іншими країнами, а також за зміцнення зв’язків з Італією.

28 серпня в офіційній резиденції Посла Італійської Республіки в Україні в Києві відбувся урочистий прийом на честь двох українців, удостоєних цієї високої нагороди. Під час церемонії Надзвичайний і Повноважний Посол Італії в Україні Карло Формоза вручив нагороди Анатолію Солов’яненку та Максиму Тимошенку від імені Президента Італійської Республіки.

Анатолій Солов’яненко удостоєний ступеня Офіцера (Ufficiale), а Максим Тимошенко — ступеня Кавалера (Cavaliere) Ордена Зірки Італії.

Орден Зірки Італії має особливу історію та посідає помітне місце серед державних відзнак Італійської Республіки. Його сучасний статус було встановлено у 2011 році на основі попереднього Ордена Зірки італійської солідарності, започаткованого після Другої світової війни.

У різні роки цією високою відзнакою були нагороджені відомі діячі світової культури, мистецтва, науки та суспільного життя. Серед них — президент США Джон Кеннеді, легендарний американський співак і актор Френк Сінатра, а також княгиня Шарлен Монакська, яка була удостоєна найвищого ступеня сучасного Ордена Зірки Італії — Кавалера Великого хреста.

Традиція відзначати Орденом Зірки Італії іноземців, які своєю діяльністю сприяють зміцненню міжнародних зв’язків Італії, надає особливого значення цьогорічному нагородженню двох українських діячів культури.

Справа-наліво: Анатолій Солов’яненко, шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна, мати Анатолія Солов’яненка Світлана Дмитрівна і Максим Тимошенко
Фото: LB.ua
Справа-наліво: Анатолій Солов’яненко, шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна, мати Анатолія Солов’яненка Світлана Дмитрівна і Максим Тимошенко

Визнання українського мистецтва та міжнародної культурної співпраці

Нагородження Анатолія Солов’яненка та Максима Тимошенка є високим визнанням їхнього особистого внеску у розвиток української культури, музичного мистецтва та освіти, а також у зміцнення культурних зв’язків між Україною та Італією.

Анатолій Солов’яненко — відомий український оперний режисер, представник славетної української мистецької династії. Він є сином легендарного українського оперного співака, Героя України Анатолія Борисовича Солов’яненка. 

Максим Тимошенко — ректор Національної музичної академії Київської Консерваторії, діяч української музичної освіти та культури. 

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