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В ізраїльському видавництві вийде антологія сучасної української поезії

До видання, яке опублікує «Pardes», увійшли твори 50 українських поеток і поетів.

CultHub
В ізраїльському видавництві вийде антологія сучасної української поезії
Обкладинка антології сучасної української поезії в перекладах івритом
Фото: Pardes Publishing

В Ізраїлі вийде антологія сучасної української поезії в перекладах івритом. Про це повідомляє упорядник та перекладач книги Олександр Авербух.

За його словами, до майже 400-сторінкового видання увійшли твори 50 поеток і поетів – від Емми Андієвської до наймолодших голосів.

«Для мене це більше, ніж книжка. Це моя Україна – багатоголоса, жива, незнищенна», – ділиться Авербух.

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За інформацією Читомо, серед представлених авторів – Олександр Мимрук, Катерина Міхаліцина, Остап Сливинський, Богдана Матіяш, Ігор Мітров, Юлія Мусаковська, Лесик Панасюк, Олег Коцарев, Дмитро Лазуткін, Ростислав Кузик, Дарина Гладун, Оксана Максимчук, Ольга Брагіна, Мирослав Лаюк, Віктор Шило, Станіслав Бєльський, Марта Мохнацька, Дмитро Близнюк, Серго Муштатов, Василь Махно, Анастасія Афанасьєва, Маріанна Кіяновська, Сеяре Кокчеєва-Усеїнова, Януш Панченко, Віктор Неборак, Майє Абдулганієва, Ніколас Ахбаш, Вано Крюґер, Яніс Сінайко, Ірина Шувалова, Юрій Тарнавський, Олена Гусейнова, Катерина Калитко, Галина Крук, Ірина Цілик та Григорій Фалькович.

Книгу опублікує видавництво «Pardes». Там зазначили що, ця антологія – перший перекладацький проєкт івритом, який представляє живу та багатомовну поезію кількох поколінь.

За словами ізраїльської поетки Ефрат Мішорі, поява української поезії на івриті відкриває ворота до зустрічі з живою, складною та потужною традицією.

«Це запрошення до нової зустрічі з єврейсько-українським простором пам'яті: простором близькості та тертя, сусідства та насильства, спільної історії та уважного спостереження», – каже Мішорі.

Окрім Авербуха, до команди перекладачів також увійшли Діана Шапіро, Шломо Кролу, Доля Підгайц, Валерія Вальдман, Антон Паперний. Літературою редакторкою стала Леї Клебаноф.

Про Олександра Авербуха:

  • український поет, перекладач та літературознавець;
  • навчався в Тель-Авівському та Єврейському університетах (Ізраїль), здобув ступінь доктора в Торонтському університеті (Канада);

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