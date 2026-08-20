Стабільні пацієнти з деменцією не мають перебувати у психіатричних стаціонарах, однак нині частина таких людей залишається там через відсутність місць у закладах соціального догляду.

За його словами, у психіатричних закладах перебуває багато пацієнтів за соціальними показаннями. Зокрема, йдеться про людей із деменцією, яких не готові приймати геріатричні пансіонати. «Пацієнти з деменцією не мають знаходитися у психіатричних стаціонарах, вони мають знаходитися в психоневрологічних інтернатах, інших інституційних закладах, які надають соціальні послуги або послуги підтриманого проживання», — зазначив Гончар.

Він пояснив, що деменція сама по собі не є підставою для постійного перебування людини у психіатричній лікарні. «Деменція, на превеликий жаль, ефективно не лікується, хоча може бути небезпечною. Може бути якесь загострення, яке амбулаторно не можна пролікувати, тоді потрібна госпіталізація. Але стабільні пацієнти з деменцією, з якимись легкими формами, не мають знаходитись у лікарні, хоча часто вони там дійсно знаходяться», — сказав заступник міністра.

За словами Гончара, нові критерії госпіталізації мають допомогти розмежувати медичні та соціальні потреби пацієнтів. У випадках, коли людина не потребує стаціонарного психіатричного лікування, вона має переходити на соціальний маршрут.

«Тож у такому випадку критерії прописують, що пацієнти рухаються по соціальному маршруту, по соціальним показанням. І ці критерії дають чіткий інструмент керівництву психіатричного закладу як комунікувати з тим же психоневрологічним інтернатом чи місцевою владою для розширення функції соціального супроводу», — пояснив Гончар.

Він додав, що психоневрологічні інтернати фінансуються коштом обласних бюджетів.

Нагадаємо, 30 липня МОЗ затвердило наказ №1044, яким встановило Стандарт «Критерії госпіталізації пацієнтів для надання стаціонарної медичної допомоги». Документ має уніфікувати підходи до планової та екстреної госпіталізації, продовження стаціонарного лікування, переведення та безпечної виписки пацієнтів.