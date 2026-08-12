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МОЗ розглядає можливість залучення медиків із Філіппін до роботи в Україні, — посол

Міністерство охорони здоров’я України зацікавлене у залученні філіппінських медичних працівників до роботи в українських медзакладах. 

Йдеться про перспективу, оскільки для працевлаштування іноземних фахівців необхідні мовна підготовка та додаткове навчання.

Про це в інтерв’ю hromadske заявила пані посол України на Філіппінах Юлія Федів.

МОЗ розглядає можливість залучення медиків із Філіппін до роботи в Україні, — посол
Фото: Pixabay

«Наразі зацікавленість нашого МОЗ полягає в тому, щоб залучити філіппінських медичних працівників до роботи в Україні. Тому що філіппінці відомі як висококласний медперсонал у Польщі, Угорщині, Чехії, інших європейських країнах», — сказала вона.

За словами Федів, процес залучення медиків із Філіппін може бути тривалим. Передусім необхідно забезпечити мовну підготовку та відповідне навчання, щоб інтеграція іноземних фахівців в українську систему охорони здоров’я була максимально органічною.

Також Федерація роботодавців України зацікавлена у залученні працівників із Філіппін за спеціальностями, де через війну в Україні виникає дефіцит кадрів.

Філіппіни є одним із найбільших експортерів трудових мігрантів у світі. За словами української посолки, близько 11 мільйонів філіппінців працюють за межами своєї країни. Для організації та контролю трудової міграції на Філіппінах діє спеціальна державна агенція.

«Словенія має до 20 тисяч філіппінців, Угорщина — до 30 тисяч, Польща активізує свою роботу в цьому напрямі. Я вже не говорю про Францію, Німеччину, Велику Британію, Скандинавські країни. Тому ми маємо розуміти, з ким конкуруємо як потенційний роботодавець для філіппінських мігрантів», — зазначила Федів.

Водночас наразі громадянам Філіппін фактично закритий шлях до України через безпекові обмеження та заборону їхнього Міністерства закордонних справ. За даними посолки, в Україні зараз проживають близько 30 філіппінців, переважно працівників міжнародних організацій.

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