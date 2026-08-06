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МОЗ закликає українців не відкладати донорство крові у серпні через сезонне зменшення кількості донорів

Міністерство охорони здоров'я закликало українців не відкладати донацію крові у серпні, адже саме цей місяць традиційно є одним із найскладніших для банків крові через сезонне зменшення кількості донорів. 

Водночас потреба у крові залишається стабільно високою, особливо в умовах повномасштабної війни.

МОЗ закликає українців не відкладати донорство крові у серпні через сезонне зменшення кількості донорів
Український центр трансплант-координації
Фото: facebook/Український центр трансплант-координації

У МОЗ пояснили, що влітку люди рідше приходять на донацію через відпустки, спеку та сезонні поїздки. Це призводить до поступового скорочення запасів крові, яка щодня необхідна для порятунку поранених військових, цивільних пацієнтів, людей, які потребують невідкладних операцій, лікування онкологічних захворювань або допомоги під час пологів.

Саме тому Український центр трансплант-координації розпочав інформаційну кампанію #ЯСерпневийДонор, щоб нагадати: літній сезон не є причиною відкладати донорство.

Якщо людина почувається добре і не має тимчасових чи постійних протипоказань, вона може безпечно здати кров. Перед донацією рекомендують добре виспатися, випити достатньо води, легко поснідати та уникати перегрівання.

У МОЗ нагадали, що донорську кров не використовують одразу після забору. Вона проходить лабораторне тестування, розділяється на компоненти, зберігається та розподіляється між медичними закладами відповідно до потреб. Саме тому зменшення кількості донорів у серпні може спричинити дефіцит крові вже наприкінці літа та на початку осені.

Українців, які давно планували стати донорами або мають чергову донацію саме цього місяця, закликають не відкладати її. Після здачі крові також пропонують ділитися своїм прикладом у соцмережах із хештегом #ЯСерпневийДонор, щоб заохотити інших долучитися до донорського руху.

На ресурсі "Донорська платформа" можна знайти інформацію про центри крові, їхні контакти та актуальні потреби за групами крові в різних регіонах України. Крім того, установи та компанії можуть організувати корпоративний День донора. У такому разі виїзна бригада центру крові може провести донацію безпосередньо в офісі.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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