Як поліпшити самопочуття у спеку: поради МОЗ

Нагадуємо прості поради від Міністерства охорони здоров'я, які допоможуть легше перенести високі температури та уникнути перегрівання, зневоднення та теплового удару.

Спекотна погода може становити серйозну загрозу для здоров'я, особливо для дітей, літніх людей, вагітних та людей із хронічними захворюваннями.

Передусім у МОЗ радять пити достатньо води протягом дня. У спеку організм втрачає більше рідини через потовиділення, тому важливо регулярно поповнювати її запаси. Натомість від алкоголю, солодких напоїв та великої кількості кави краще відмовитися, адже вони можуть посилювати зневоднення. Водночас не варто вживати надто холодні напої — вони можуть спричинити судоми шлунка. У спекотні дні також рекомендують змінити раціон. Легкі страви, овочі, фрукти та холодні супи створюють менше теплове навантаження на організм, ніж жирна й гаряча їжа. Ще один спосіб охолодитися — прохолодний душ або ванна. Температуру води слід знижувати поступово, щоб уникнути різкого переохолодження. Якщо вдома є кондиціонер, його варто використовувати, однак не встановлювати надто низьку температуру одразу після повернення з вулиці та не перебувати під прямим потоком холодного повітря. Фізичну активність і тривалі прогулянки краще перенести на ранок або вечір. Найспекотніший період дня — приблизно з 10:00 до 16:00 — бажано проводити у прохолодному приміщенні або в тіні. Під час тренувань необхідно уважно стежити за самопочуттям: якщо з'явилися запаморочення, прискорене серцебиття чи відчуття нестачі повітря, фізичне навантаження потрібно негайно припинити. Перебуваючи на вулиці, МОЗ радить носити легкий світлий одяг із натуральних тканин, головний убір і сонцезахисні окуляри. Також варто користуватися сонцезахисним кремом із SPF 15 або вище навіть у хмарну погоду.

Важливо: У жодному разі не можна залишати дітей чи домашніх тварин у зачиненому автомобілі навіть на кілька хвилин, адже температура всередині салону дуже швидко стає небезпечно високою.

Як розпізнати перегрівання

Якщо людина скаржиться на болісні м'язові судоми, головний біль, слабкість, нудоту чи запаморочення, її потрібно якнайшвидше перенести у прохолодне місце, дати води та охолодити тіло.

Найнебезпечнішим станом є тепловий удар. Його ознаки — дуже висока температура тіла, гаряча суха шкіра, прискорене дихання, порушення свідомості або її втрата. У такому разі необхідно негайно викликати екстрену медичну допомогу за номером 103, а до приїзду медиків перемістити постраждалого у прохолодне місце та розпочати охолодження організму.