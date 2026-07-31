Дотримання стабільного щоденного розпорядку може покращити фізичне та психічне здоров'я, навіть якщо людина має проблеми зі сном.

Дослідники проаналізували дані 67 людей похилого віку, серед яких 37 мали безсоння. Як і очікувалося, учасники з порушеннями сну частіше повідомляли про біль і симптоми депресії.

Втім, незалежно від того, чи страждали учасники на безсоння, люди, які дотримувалися регулярного розпорядку дня, мали нижчий рівень фізичного болю та рідше повідомляли про депресивні симптоми.

За словами керівниці дослідження, доцентки Коледжу освіти та розвитку людини Університету Міссурі Інджін Трейсі, регулярний графік допомагає синхронізувати внутрішній біологічний годинник організму.

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«Незалежно від якості сну, ті, хто повідомляв про регулярний розпорядок дня, мали нижчий рівень фізичного болю та менше депресії порівняно з тими, хто не мав розпорядку дня. Якщо ми регулярно прокидаємося, їмо, працюємо чи навчаємося, взаємодіємо з іншими та лягаємо спати в один і той самий час, це допомагає синхронізувати наші внутрішні біологічні годинники», — зазначила дослідниця.

Науковці пояснюють, що такі звички підтримують нормальну роботу циркадного ритму — внутрішнього 24-годинного «годинника», який регулює сон, настрій, обмін речовин та інші біологічні процеси.

Водночас навіть незначні зміни графіка, наприклад суттєво пізніше засинання та пробудження у вихідні, можуть порушувати циркадний ритм. Це явище відоме як «соціальний джетлаг».

На думку Трейсі, підтримання однакового режиму протягом усього тижня може допомогти мінімізувати такі порушення та позитивно вплинути на самопочуття.

Автори дослідження наголошують, що отримані результати свідчать про важливість не лише достатньої тривалості сну, а й регулярності повсякденних звичок. Водночас дослідження було невеликим і виявило лише зв'язок між стабільним розпорядком дня та кращим самопочуттям, а не доводить, що саме режим дня безпосередньо зменшує біль чи депресію.