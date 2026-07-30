Обмежене споживання цукру під час вагітності та у перші два роки життя може знизити ризик розвитку деменції, хвороби Альцгеймера, депресії та тривожності у старшому віці.

Вчені проаналізували дані 60 394 учасників британського біобанку, народжених у 1951–1956 роках. Унікальність дослідження полягає в тому, що воно використало так званий «природний експеримент»: під час і після Другої світової війни у Великій Британії діяло нормування цукру, яке скасували у вересні 1953 року. Після цього середнє споживання цукру майже подвоїлося.

Дослідники порівняли людей, чиї перші 1000 днів життя — від внутрішньоутробного розвитку до приблизно дворічного віку — припали на період обмеження цукру, з тими, хто народився вже після скасування нормування.

Виявилося, що у людей, які в ранньому віці споживали менше цукру, ризик розвитку деменції був нижчим на 27%, а хвороби Альцгеймера — на 46%. Крім того, у них на 11% рідше діагностували депресію та на 20% — тривожні розлади. Водночас зв'язку між раннім споживанням цукру та ризиком хвороби Паркінсона дослідники не виявили.

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Найвираженіший ефект спостерігали у тих, хто перебував в умовах обмеження цукру не лише під час внутрішньоутробного розвитку, а й після народження.

Аналіз МРТ частини учасників також показав, що люди, які росли в умовах меншого споживання цукру, мали мозок, який у середньому виглядав «молодшим» за їхній хронологічний вік. У них також був більший об'єм структур мозку, що відіграють важливу роль у пам'яті та когнітивних функціях.

За словами старшого автора дослідження, дослідника геріатричної медицини Медичного університету Гуанчжоу Бінга Чжана, захисний ефект може пояснюватися так званим метаболічним програмуванням у перші 1000 днів життя — критичний період розвитку мозку, коли він особливо чутливий до харчування.

Водночас автори наголошують, що дослідження не доводить причинно-наслідкового зв'язку. Воно показує лише асоціацію між нижчим споживанням цукру в ранньому віці та меншим ризиком нейродегенеративних захворювань. Крім того, вчені не мали даних про фактичну кількість цукру, яку споживали окремі матері та діти, а кількість випадків хвороби Альцгеймера серед учасників була відносно невеликою.

Попри це, дослідники вважають, що результати підтримують сучасні рекомендації щодо обмеження доданого цукру під час вагітності та в ранньому дитинстві, оскільки це може мати значення не лише для поточного здоров'я, а й для здоров'я мозку впродовж життя.