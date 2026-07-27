​Заступниця голови МОЗ з євроінтеграції вирішила піти з посади через "неспівпадіння поглядів" із міністром

Заступниця міністра охорони здоров’я з євроінтеграції Марина Слободніченко вирішила піти з посади через "неспівпадіння поглядів" із міністром Віктором Ляшком.

Про це вона написала у фейсбуці.

"Як заступник з євроінтеграції я завершую свою службу. Та не завершую служити людству і не завершую європонеділки... Рішення виважене і довго мною обмірковане. Чому? Ми не зійшлися поглядами з міністром як мають рухатися євроінтеграційні реформи і тому ми вдвох не бачимо можливості продовжити роботу разом. Особливо зі створення Українського фармацевтичного агентства", – пояснила Слободніченко.

Вона подякувала Віктору Ляшко за три роки спільної роботи.

"Нам вдалося вивести на високий рівень євроінтеграційні процеси в охороні здоровʼя і почати важку реформу. Та в кожного свої погляди і в будь якому разі я щиро вірю що команда Міністерства охорони здоровʼя завершить цю потрібну для всіх справу. І щиро хочу вірити що підуть саме тим шляхом як ми планували і ні кроку назад", – додала Слободніченко.