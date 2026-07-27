​Заступниця голови МОЗ з євроінтеграції вирішила піти з посади через "неспівпадіння поглядів" із міністром

Заступниця міністра охорони здоров’я з євроінтеграції Марина Слободніченко вирішила піти з посади через "неспівпадіння поглядів" із міністром Віктором Ляшком.
Про це вона написала у фейсбуці.
"Як заступник з євроінтеграції я завершую свою службу. Та не завершую служити людству і не завершую європонеділки... Рішення виважене і довго мною обмірковане. Чому? Ми не зійшлися поглядами з міністром як мають рухатися євроінтеграційні реформи і тому ми вдвох не бачимо можливості продовжити роботу разом. Особливо зі створення Українського фармацевтичного агентства", – пояснила Слободніченко.
Вона подякувала Віктору Ляшко за три роки спільної роботи.
"Нам вдалося вивести на високий рівень євроінтеграційні процеси в охороні здоровʼя і почати важку реформу. Та в кожного свої погляди і в будь якому разі я щиро вірю що команда Міністерства охорони здоровʼя завершить цю потрібну для всіх справу. І щиро хочу вірити що підуть саме тим шляхом як ми планували і ні кроку назад", – додала Слободніченко.
- У квітні 2023 року Кабінет Міністрів призначив Слободніченко заступницею міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції. Вона була головою громадської спілки "Центр відповідальної гри". На сторінці спілки про Слободніченко написано, що вона "кваліфікований юрист у сфері грального бізнесу з досвідом понад 20 років; брала участь у нормотворчих та реформаторських процесах щодо легалізації та регулювання грального бізнесу в Україні; визнана як експерт впровадження стандартів відповідальної гри і є членкинею Консультаційно-експертної ради при Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей України".
- Також відомо, що у 2018 році Слободніченко подавалася на посаду голови Національної служби здоров’я. А у 2015-му входила до складу робочої групи з питань удосконалення законодавства щодо обігу лікарських засобів при МОЗ.