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​Заступниця голови МОЗ з євроінтеграції вирішила піти з посади через "неспівпадіння поглядів" із міністром

Однією з ключових розбіжностей стали різні підходи до створення Українського фармацевтичного агентства.

​Заступниця голови МОЗ з євроінтеграції вирішила піти з посади через "неспівпадіння поглядів" із міністром
Марина Слободніченко
Фото: МОЗ

Заступниця міністра охорони здоров’я з євроінтеграції Марина Слободніченко вирішила піти з посади через "неспівпадіння поглядів" із міністром Віктором Ляшком.

Про це вона написала у фейсбуці.

"Як заступник з євроінтеграції я завершую свою службу. Та не завершую служити людству і не завершую європонеділки... Рішення виважене і довго мною обмірковане. Чому? Ми не зійшлися поглядами з міністром як мають рухатися євроінтеграційні реформи і тому ми вдвох не бачимо можливості продовжити роботу разом. Особливо зі створення Українського фармацевтичного агентства", – пояснила Слободніченко. 

Вона подякувала Віктору Ляшко за три роки спільної роботи.

"Нам вдалося вивести на високий рівень євроінтеграційні процеси в охороні здоровʼя і почати важку реформу. Та в кожного свої погляди і в будь якому разі я щиро вірю що команда Міністерства охорони здоровʼя завершить цю потрібну для всіх справу. І щиро хочу вірити що підуть саме тим шляхом як ми планували і ні кроку назад", – додала Слободніченко. 

  • У квітні 2023 року Кабінет Міністрів призначив Слободніченко заступницею міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції. Вона була головою громадської спілки "Центр відповідальної гри". На сторінці спілки про Слободніченко написано, що вона "кваліфікований юрист у сфері грального бізнесу з досвідом понад 20 років; брала участь у нормотворчих та реформаторських процесах щодо легалізації та регулювання грального бізнесу в Україні; визнана як експерт впровадження стандартів відповідальної гри і є членкинею Консультаційно-експертної ради при Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей України".
  • Також відомо, що у 2018 році Слободніченко подавалася на посаду голови Національної служби здоров’я. А у 2015-му входила до складу робочої групи з питань удосконалення законодавства щодо обігу лікарських засобів при МОЗ.
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