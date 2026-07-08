МОЗ готує зміни: хоче, щоб орендарі в лікарнях робили КТ-МРТ безоплатно за договором з державою

МОЗ хоче зобов'язати приватні медзаклади-орендарі площ комунальних лікарень зайти у програму медичних гарантій і працювати в її межах через єдину юридичну особу — комунальну лікарню.

Міністерство готує відповідні зміни до статті 18 Основ законодавства України про охорону здоров’я.

Про це повідомили міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

“Мета — унеможливити стягнення коштів із пацієнтів за інструментальні діагностичні обстеження в приватних центрах, які працюють на території державних та комунальних медзакладів, якщо така послуга може бути оплачена в межах Програми медичних гарантій”, – заявив міністр.

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За поясненнями міністра, голови комітету та голови НСЗУ Наталії Гусак, досі надходять скарги від пацієнтів, зокрема ветеранів, щодо доступності КТ або МРТ.

Наталія Гусак додала, що Національна служба здоров’я часто чує від пацієнтів «на безоплатне КТ потрібно чекати кілька місяців», «запису немає», «можна пройти швидше, але платно», «зверніться до приватного центру, який працює поруч із лікарнею».

Наприклад, людина приходить у державну чи комунальну лікарню, а її скеровують на платне обстеження до приватного центру на території цієї ж лікарні.

Або кажуть людині, що на безоплатне обстеження є черга в кілька місяців, хоча документально таку чергу МОЗ / НСЗУ не підтверджуєть.

“Разом із пацієнтськими організаціями провели телефонний моніторинг. Перевірили можливість запису на КТ, строки очікування, які повідомляють пацієнтам, і зіставили їх із реальним навантаженням обладнання та даними ЕСОЗ”, – заявила Наталія Гусак.

Міністр стверджує, що нині кількість КТ-апаратів в Україні у розрахунку на 1 млн населення є вищою, ніж у деяких країнах Європи.

В електронній системі охорони здоров’я зареєстровані 749 КТ-апаратів. Із них 496 використовують у медзакладах, які працюють у межах Програми медичних гарантій. Тобто зобов’язалися в межах контракту з державою гадавати меддопомогу безоплатно по визначених правилах. Переважна більшість — 396 апаратів — в комунальних медзакладах.

Водночас аналіз НСЗУ показує різне навантаження на це обладнання.

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Десь один КТ-апарат проводить у середньому 7–8 досліджень на день. Десь — лише 4. При цьому, в Європі цей показник – від 20 до 40 досліджень на день.

За даними МОЗ, озвучені Радуцьким, на 25% апаратів КТ у комунальних медзакладах проводять не більше трьох досліджень на добу, понад 10 досліджень виконують лише на 17% апаратів.

Схожа ситуація і з МРТ: на 28% апаратів проводять не більше трьох досліджень на день, ще на 22% — від шести до десяти.

“Загалом близько 40% направлень на КТ та МРТ залишаються непогашеними, а у 76% випадків час очікування перевищує один місяць”, – заявив голова комітету.

“Окремий ризик — коли низьке навантаження на КТ, що працює в межах програми медичних гарантій, поєднується з наявністю приватних КТ-апаратів у цій самій лікарні або поруч із нею. Це може свідчити про непрозорі скерування пацієнтів на платні обстеження”, – додає міністр.

Тому МОЗ хоче змусити приватників працювати в межах програми медичних гарантій через єдину юридичну особу – комунальну лікарню.

“Якщо необхідне КТ-дослідження покривається Програмою, людина не має платити з власної кишені. Лікарня, яка отримує кошти від НСЗУ, зможе самостійно розраховуватися з приватним діагностичним центром за проведене дослідження”, – заявив міністр.

Він представив цю ініціативу під час Конгресових слухань на майданчику офісу Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. І додав, що учасники її підтримали.

Михайло Радуцький публічно ініціативу підтримав і сказав, що профільний комітет Ради “готовий оперативно розглянути законопроєкт і надати свої пропозиції”.

Водночас, уточнив міністр, якщо послуга не покривається в лікарні в межах програми медичних гарантій, то пацієнт має сплатити за неї прозоро і офіційно.