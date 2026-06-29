У «Добробуті» розпочалося нове клінічне дослідження для пацієнтів із розсіяним склерозом

Медична мережа «Добробут» оголошує набір пацієнтів із рецидивуючо-ремітуючим розсіяним склерозом до міжнародного клінічного дослідження II фази, у межах якого оцінюється сучасний препарат для підшкірного введення.

Учасники дослідження отримують доступ до безоплатного лікування сучасним препаратом класу моноклональних антитіл, безоплатний супровід лікарів-дослідників, необхідну лабораторну та інструментальну діагностику в межах протоколу, а також організоване транспортування до клінічної бази в Києві. До участі запрошують пацієнтів з усієї України.

Основними критеріями включення є вік від 18 до 65 років, підтверджений діагноз рецидивуючо-ремітуючого розсіяного склерозу, наявність активності захворювання (рецидивів або активних вогнищ на МРТ) протягом року до включення в дослідження, неврологічно стабільний стан протягом понад 30 днів до початку дослідження та оцінка за розширеною шкалою статусу інвалідності EDSS не більше 5,5 (здатність самостійно ходити).

Дослідження схвалене Державним експертним центром МОЗ України та комісією з питань етики і проводиться відповідно до міжнародних стандартів належної клінічної практики (GCP).

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«Для пацієнтів із розсіяним склерозом клінічні дослідження — це можливість отримати доступ до інноваційних методів лікування під постійним наглядом команди лікарів. Такі дослідження проводяться за суворими міжнародними стандартами, а безпека, права та інтереси учасників є безумовним пріоритетом на кожному етапі. Саме тому кожен кандидат проходить ретельний відбір і перебуває під постійним медичним супроводом», — зазначила керівниця Центру клінічних досліджень медичної мережі «Добробут» Ксенія Секретна.

До програми не можуть бути включені пацієнти з окремими прогресуючими формами розсіяного склерозу, активними аутоімунними захворюваннями, тяжкими інфекціями, певними видами попередньої хворобомодифікуючої терапії та іншими станами, передбаченими протоколом дослідження.

Перед включенням усі кандидати проходять попередній скринінг, який дозволяє оцінити відповідність усім необхідним критеріям. Остаточне рішення про участь ухвалює дослідницька команда після комплексної оцінки стану здоров’я пацієнта.

Щоб отримати детальну інформацію або записатися на попередню консультацію, телефонуйте за номером 067 150 29 87 (Ольга Жмурко, менеджерка з клінічних досліджень медичної мережі «Добробут») або пишіть у месенджери.