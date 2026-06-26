Ми читаємо тривожні новини з різних країн про смерті внаслідок надвисоких температур. І вже за кілька днів теж відчуємо справжню літню спеку. Коли температура за вікном перевищує температуру тіла, це стає інтенсивним навантаженням для організму, який увесь час намагається охолодитися, аби забезпечити нормальну життєдіяльність.

Фото: EPA/UPG

Серце б’ється швидше, судини розширюються, а потовиділення, під час якого організм втрачає воду та солі, забезпечує швидше охолодження. На цьому тлі, звісно, дочекавшись слушного моменту, починають прогресувати «злодюжки»: артеріальна гіпертензія, коливання рівня цукру, порушення толерантності до вуглеводів, хвороби шлунково-кишкового тракту тощо.

Особливо вразливі люди старшого віку, пацієнти із серцево-судинними захворюваннями, ендокринними патологіями, хворобами нирок і легень. Та насправді в таких умовах вразливі всі. Навіть кремезні професійні спортсмени відзначають зміни самопочуття під час спеки.

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Що ж із цим робити, щоб спека раптом не завдала фатального удару? Особливо в умовах, коли немає можливості охолодити житло кондиціонером.

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Закрийте квартиру від спеки вдень, відкрийте вночі

Вранці, щойно температура починає зростати, а це може статися вже о 7–8-й ранку, варто зачинити вікна, опустити жалюзі, закрити штори або затінити сонячний бік тканиною.

Провітрювати помешкання краще пізно ввечері, вночі та рано-вранці, коли повітря на вулиці прохолодніше. Ідеально — створити протяг між вікнами у різних кімнатах і залишити помешкання на кілька годин.

Вимкніть усе, що додатково нагріває оселю: зайве освітлення, техніку, зокрема телевізор. Якщо у вас газова плита, її теж краще не використовувати в пік спеки: готуйте їжу заздалегідь — уранці або ввечері.

Вентилятор допомагає випаровувати піт і створює відчуття прохолоди, але в дуже гарячому приміщенні він не охолоджує саме повітря. Тому його слід поєднувати зі зволоженням шкіри, прохолодним душем або вологим рушником. Не варто спрямовувати сильний потік повітря в обличчя людини або безпосередньо на її тіло. Відстань до вентилятора має становити принаймні кілька метрів, а потік повітря повинен відчуватися лише легкими хвилями.

Охолоджуйте тіло

Кілька разів на день приймайте прохолодний душ. Можна змочувати водою обличчя, шию, передпліччя та ноги, прикладати прохолодні вологі рушники до шиї, пахв або пахової ділянки. Якщо ви вирішили зробити холодний компрес із льодом, його потрібно загорнути у тканину, а не прикладати безпосередньо до шкіри.

Як домашній, так і повсякденний одяг улітку має бути вільним, легким, світлим і виготовленим із натуральних тканин.

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Якщо ви працюєте з дому, переміщуйтеся зі своїми робочими приладами з кімнати в кімнату залежно від того, як рухається сонячне світло. Коли квартира перегрівається, варто хоча б кілька найспекотніших годин провести у прохолоднішому громадському місці: бібліотеці, торговому центрі, аптеці або зеленому сквері з фонтаном.

Важливо пам’ятати, що своєчасне поповнення водного балансу є необхідним і життєво важливим. Не чекайте, доки відчуєте спрагу, а пийте впродовж дня звичайну чисту воду. Алкоголь, коктейлі, солодкі та кофеїновмісні напої у спеку сприятимуть зневодненню.

І попри те, що в спеку більшість людей відзначає зниження апетиту, не забувайте їсти: невеликими порціями, збалансовано та обираючи безпечні способи приготування. Ідеально в цей період споживати холодні супи, фрукти й салати.

«А як же морозиво?» — запитаєте ви. Їжте на здоров’я, але не як основну страву на сніданок, обід і вечерю, а як десерт. Обирайте морозиво, яке містить менше цукру та штучних добавок, наприклад сорбет. Можете взагалі приготувати морозиво вдома, збивши у блендері йогурт з улюбленими фруктами — бананом, фініками або полуницею — та заморозивши суміш у морозильній камері.

У спеку дуже важко працювати, адже організм переходить у режим «економії енергії». Тому, якщо ви героїчно відпрацювали робочі години й відчуваєте втому, не намагайтеся одразу переробити всю хатню роботу, піти до магазину та ще й зайнятися спортом. Відпочиньте, полежте або навіть поспіть: денний сон улітку — хіба не чудова ідея?

Якщо вам усе ж потрібно вийти на вулицю, не забувайте про головний убір, сонцезахисний крем та одяг із захистом від сонця. Намагайтеся пересуватися в затінку, мінімізуючи періоди перебування під прямими сонячними променями.

Якщо ви подорожуєте автомобілем, не залишайте дітей, літніх людей або тварин у припаркованій машині навіть на кілька хвилин — навіть із відчиненими вікнами чи ввімкненим кондиціонером.

Насамкінець пам’ятайте: рясне потовиділення, головний біль, нудота, слабкість, запаморочення, судоми м’язів і прискорений пульс — це небезпечні ознаки перегрівання. Потрібно негайно перейти у прохолодніше місце, зняти зайвий одяг, охолоджуватися за допомогою вологої тканини та пити воду маленькими ковтками. Якщо стан не покращується — викликайте швидку допомогу.

А ще будьте уважнішими й добрішими до людей навколо, адже тільки взаємна підтримка допомагає пережити важкі часи.