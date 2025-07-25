Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку

LB.ua поспілкувався з обома лікарями і зібрав поширені помилки, які допускають у догляді за інтимним здоров’ям влітку жінки, чоловіки й діти. А також попросив у них рекомендації, що допоможуть провести літо без зайвих звернень до лікарів.

Схожу ситуацію бачить і лікар-уролог медичної мережі «Добробут» Олександр Банас: у чоловіків частішають звернення через запальні процеси, пов’язані з перегріванням, підвищеною вологістю та недотриманням гігієни в умовах спеки.

«Майже кожна друга пацієнтка влітку приходить з проявами дисбіозу, грибкових уражень або з подразненням шкіри. І майже завжди проблема починається з елементарних речей — білизни, води, або агресивного гелю для душу», — розповідає гінекологиня медичного центру MEDEO Ірина Яковець.

Літній сезон щоразу приносить гінекологам і урологам хвилю пацієнтів. Причина банальна: помилки у щоденному догляді за інтимною зоною.

Помилки жінок

Синтетична білизна і щільний одяг

Волога білизна, агресивна гігієна, купання в неналежних умовах найчастіше стають причиною звернень до гінеколога влітку, розповідає Ірина Яковець.

Фото: Фото з її інстаграму Ірина Яковець.

У спеку природна вентиляція шкіри, особливо в зоні геніталій, стає критично важливою. За словами гінекологині, синтетика затримує тепло й вологу і створює ідеальне середовище для грибкових інфекцій (найчастіше кандидозу): «Додайте до цього вузькі джинси чи шорти — і отримаєте парниковий ефект, що тільки пришвидшить запалення».

Краще обирати білизну з бавовни й вільні легкі речі, особливо для подорожей.

Купання у брудній воді або довге перебування в мокрому купальнику

Купальник, який не встигає висохнути на тілі — один з ворогів жіночого здоров’я влітку.

«Волога тканина, щільно притиснута до шкіри, — майже гарантія дисбіозу, бактеріального вагінозу або кандидозу. А якщо ще й вода була не найчистіша (басейн без дезінфекції, озеро з цвітінням води), ризик зростає в рази», — каже Яковець.

Завжди переодягайтеся в сухий купальник, особливо якщо плануєте довго сидіти на пляжі. Уникайте сумнівних водойм.

Фото: Віталій Ткачук Катерина відпочиває на морі разом з чоловіком і дитиною.

Надмірна гігієна або використання агресивних засобів

У спеку жінки частіше приймають душ, і це логічно. Проблема виникає тоді, коли щоденне підмивання супроводжується агресивними гелями, антибактеріальними милом або спринцюванням. Це змиває природну мікрофлору піхви — головного захисника від інфекцій. Достатньо підмивання раз чи два на день теплою водою з м’яким засобом з нейтральним pH.

«Піхва має здатність до самоочищення, тож зайве втручання лише шкодить», — наголошує Яковець.

Щоденні прокладки

У спеку багато жінок носять щоденні прокладки. Але їхнє використання без медичних показань — прямий шлях до перегріву, мацерації шкіри і подразнень. Ситуація погіршується, якщо прокладку носять по кілька годин без заміни.

Прокладки не заміна білизні. Носіть їх лише за потреби (наприклад, під час вагінального лікування) і щонайдовше три-чотири годин поспіль.

Епіляція в нуль перед морем або басейном

Видалення всього волосся в зоні бікіні з подальшим купанням — часта причина подразнень, мікротравм й інфікування. Волосся в інтимній зоні виконує важливу функцію — захищає шкіру та слизові оболонки від патогенів.

«Проводьте епіляцію хоча б за день-два до купання у водоймах, аби шкіра встигла відновитися», — радить лікарка.

Фото: pexels/retha ferguson Використання сонцезахисного крему

Ігнорування незвичних симптомів

Улітку багато хто відкладає візит до гінеколога, сподіваючись, що саме мине. Але свербіж, печіння, змінені виділення, біль під час сечовипускання — сигнали, які не можна ігнорувати.

Якщо були епізоди дискомфорту, краще не відкладати профілактичного огляду. Навіть без симптомів Яковець радить плановий візит до гінеколога після тривалих подорожей, особливо у спеку.

Помилки чоловіків

Носіння синтетичної білизни у спеку

Синтетична й тісна білизна спричиняє підвищення температури тіла в зоні геніталій, затримує вологу й порушує природну вентиляцію шкіри. Це створює парниковий ефект — ідеальне середовище для розвитку грибкової та бактеріальної флори.

«У чоловіків це може призвести до кандидозу, подразнення шкіри калитки, баланопоститу, запалення сечівника, а також до погіршення якості сперми», — розповідає лікар-уролог Олександр Банас.

Фото: надані ММ "Добробут" лікар-уролог Олександр Банас

Лікар радить обирати білизну з бавовни, змінювати її один-два рази на день, особливо після купання чи фізактивності.

Довге перебування в мокрих плавках

Волога білизна або купальник, які щільно прилягають до тіла, створюють умови для мацерації шкіри, подразнень і інфекцій. Якщо плавки не змінювати тривалий час, ризик запалення зростає в кілька разів.

Потрібно одразу після купання переодягнутись у суху білизну. Обов’язково висушити шкіру м’яким рушником без тертя.

Фото: Віталій Ткачук

Недостатня інтимна гігієна

Влітку чоловіки часто нехтують щоденною гігієною або, навпаки, використовують надто агресивні засоби, як-от три в одному чи антибактеріальне мило. Це знищує природний pH шкіри, спричиняє мікротріщини, свербіж і подразнення.

Краще проводити гігієну один-два рази на день:

Раз звичайною водою;

Іншого разу м’яким засобом для інтимної гігієни (без запаху, барвників, агресивних антибактеріальних речовин). Вода має бути кімнатної температури.

Голити інтимну зону перед походом на пляж

Гоління в нуль просто перед купанням створює ризик інфікування через мікротріщини на шкірі, каже Банас. Вода у відкритих водоймах далеко не завжди стерильна, тож легко занести бактерії у свіжоподразнену ділянку.

Як правильно:

голіть інтимну зону не частіше ніж раз на три-п'ять днів;

використовуйте одноразові станки, спеціальні креми й антисептики;

не купайтесь у відкритих водоймах, якщо є почервоніння, подразнення чи порізи.

Ігнорування симптомів під час відпочинку

Свербіж, почервоніння, незвичні виділення часто списують на сонце / сіль / спеку й ігнорують. Насправді це можуть бути ознаки запалення або інфекції.

Після відвідування водойм:

слідкуйте за реакцією шкіри й сечовипусканням;

за появи симптомів звертайтесь до уролога або дерматолога;

обов’язково прийміть душ після купання (особливо після басейну з хлоркою або стоячої водойми).

Фото: EPA/UPG Діти граються на пляжі Фліссінґен, Нідерланди

Дозволяти дітям купатися без плавок — найпоширеніша й найнебезпечніша помилка

Обоє лікарів кажуть, що в дітей слизова дуже ніжна, без захисного гормонального шару. Купання без білизни — відкриті двері для бактерій, паразитів і водоростей, особливо у стоячих водоймах. Тому:

одягайте дитині щільні, але не тісні купальні трусики або купальник;

змінюйте їх одразу після купання;

уникайте купання у водоймах, що мають підозрілий запах, колір або плівку на поверхні;

обмийте чистою водою після водойм (без мила);

витріть насухо, не залишаючи вологу;

уникайте ароматизованих серветок, антибактеріальних засобів і пінок.

Якщо в дитини з’явилися скарги на свербіж, біль, подразнення, що не минають протягом доби, зверніться до педіатра, дитячого уролога чи гінеколога.