Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку

Помилки жінок
Синтетична білизна і щільний одяг
Волога білизна, агресивна гігієна, купання в неналежних умовах найчастіше стають причиною звернень до гінеколога влітку, розповідає Ірина Яковець.
У спеку природна вентиляція шкіри, особливо в зоні геніталій, стає критично важливою. За словами гінекологині, синтетика затримує тепло й вологу і створює ідеальне середовище для грибкових інфекцій (найчастіше кандидозу): «Додайте до цього вузькі джинси чи шорти — і отримаєте парниковий ефект, що тільки пришвидшить запалення».
Краще обирати білизну з бавовни й вільні легкі речі, особливо для подорожей.
Купання у брудній воді або довге перебування в мокрому купальнику
Купальник, який не встигає висохнути на тілі — один з ворогів жіночого здоров’я влітку.
«Волога тканина, щільно притиснута до шкіри, — майже гарантія дисбіозу, бактеріального вагінозу або кандидозу. А якщо ще й вода була не найчистіша (басейн без дезінфекції, озеро з цвітінням води), ризик зростає в рази», — каже Яковець.
Завжди переодягайтеся в сухий купальник, особливо якщо плануєте довго сидіти на пляжі. Уникайте сумнівних водойм.
Надмірна гігієна або використання агресивних засобів
У спеку жінки частіше приймають душ, і це логічно. Проблема виникає тоді, коли щоденне підмивання супроводжується агресивними гелями, антибактеріальними милом або спринцюванням. Це змиває природну мікрофлору піхви — головного захисника від інфекцій. Достатньо підмивання раз чи два на день теплою водою з м’яким засобом з нейтральним pH.
«Піхва має здатність до самоочищення, тож зайве втручання лише шкодить», — наголошує Яковець.
Щоденні прокладки
У спеку багато жінок носять щоденні прокладки. Але їхнє використання без медичних показань — прямий шлях до перегріву, мацерації шкіри і подразнень. Ситуація погіршується, якщо прокладку носять по кілька годин без заміни.
Прокладки не заміна білизні. Носіть їх лише за потреби (наприклад, під час вагінального лікування) і щонайдовше три-чотири годин поспіль.
Епіляція в нуль перед морем або басейном
Видалення всього волосся в зоні бікіні з подальшим купанням — часта причина подразнень, мікротравм й інфікування. Волосся в інтимній зоні виконує важливу функцію — захищає шкіру та слизові оболонки від патогенів.
«Проводьте епіляцію хоча б за день-два до купання у водоймах, аби шкіра встигла відновитися», — радить лікарка.
Ігнорування незвичних симптомів
Улітку багато хто відкладає візит до гінеколога, сподіваючись, що саме мине. Але свербіж, печіння, змінені виділення, біль під час сечовипускання — сигнали, які не можна ігнорувати.
Якщо були епізоди дискомфорту, краще не відкладати профілактичного огляду. Навіть без симптомів Яковець радить плановий візит до гінеколога після тривалих подорожей, особливо у спеку.
Помилки чоловіків
Носіння синтетичної білизни у спеку
Синтетична й тісна білизна спричиняє підвищення температури тіла в зоні геніталій, затримує вологу й порушує природну вентиляцію шкіри. Це створює парниковий ефект — ідеальне середовище для розвитку грибкової та бактеріальної флори.
«У чоловіків це може призвести до кандидозу, подразнення шкіри калитки, баланопоститу, запалення сечівника, а також до погіршення якості сперми», — розповідає лікар-уролог Олександр Банас.
Лікар радить обирати білизну з бавовни, змінювати її один-два рази на день, особливо після купання чи фізактивності.
Довге перебування в мокрих плавках
Волога білизна або купальник, які щільно прилягають до тіла, створюють умови для мацерації шкіри, подразнень і інфекцій. Якщо плавки не змінювати тривалий час, ризик запалення зростає в кілька разів.
Потрібно одразу після купання переодягнутись у суху білизну. Обов’язково висушити шкіру м’яким рушником без тертя.
Недостатня інтимна гігієна
Влітку чоловіки часто нехтують щоденною гігієною або, навпаки, використовують надто агресивні засоби, як-от три в одному чи антибактеріальне мило. Це знищує природний pH шкіри, спричиняє мікротріщини, свербіж і подразнення.
Краще проводити гігієну один-два рази на день:
- Раз звичайною водою;
- Іншого разу м’яким засобом для інтимної гігієни (без запаху, барвників, агресивних антибактеріальних речовин). Вода має бути кімнатної температури.
Голити інтимну зону перед походом на пляж
Гоління в нуль просто перед купанням створює ризик інфікування через мікротріщини на шкірі, каже Банас. Вода у відкритих водоймах далеко не завжди стерильна, тож легко занести бактерії у свіжоподразнену ділянку.
Як правильно:
- голіть інтимну зону не частіше ніж раз на три-п'ять днів;
- використовуйте одноразові станки, спеціальні креми й антисептики;
- не купайтесь у відкритих водоймах, якщо є почервоніння, подразнення чи порізи.
Ігнорування симптомів під час відпочинку
Свербіж, почервоніння, незвичні виділення часто списують на сонце / сіль / спеку й ігнорують. Насправді це можуть бути ознаки запалення або інфекції.
Після відвідування водойм:
- слідкуйте за реакцією шкіри й сечовипусканням;
- за появи симптомів звертайтесь до уролога або дерматолога;
- обов’язково прийміть душ після купання (особливо після басейну з хлоркою або стоячої водойми).
Дозволяти дітям купатися без плавок — найпоширеніша й найнебезпечніша помилка
Обоє лікарів кажуть, що в дітей слизова дуже ніжна, без захисного гормонального шару. Купання без білизни — відкриті двері для бактерій, паразитів і водоростей, особливо у стоячих водоймах. Тому:
- одягайте дитині щільні, але не тісні купальні трусики або купальник;
- змінюйте їх одразу після купання;
- уникайте купання у водоймах, що мають підозрілий запах, колір або плівку на поверхні;
- обмийте чистою водою після водойм (без мила);
- витріть насухо, не залишаючи вологу;
- уникайте ароматизованих серветок, антибактеріальних засобів і пінок.
Якщо в дитини з’явилися скарги на свербіж, біль, подразнення, що не минають протягом доби, зверніться до педіатра, дитячого уролога чи гінеколога.