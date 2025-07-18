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Повільний дим війни: як повітря після вибухів змінює наші серця, клітини і майбутнє

Ми часто уявляємо війну у звуках — постріли, вибухи, сирени. Але у 2025-му війна має ще одну мову — беззвучну. Це мова пилу. Він часто малопомітний, але його «зміст» чіткий для лабораторій: важкі метали, дрібнодисперсні частки, залишки пального, канцерогени.

Із кожним обстрілом — особливо біля нафтобаз, складів хімікатів чи ТЕС — ми отримуємо нову дозу повітряного забруднення, про яку не сповістить жодна тривога. Але яка вже сьогодні змінює наше здоров’я. Особливо — серцево-судинну систему.

Фото: EPA/UPG

Повітря після вибуху

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Коли ракета влучає у ціль, у повітря піднімаються мільйони частинок — PM₂.₅ та PM₁₀. Це крихітні аерозольні уламки вибуху: настільки малі, що проникають крізь альвеоли легень прямо в кров. Вони досягають серця, мозку, проникають крізь біологічні бар’єри і запускають запалення — на клітинному рівні. А отже і здатні змінювати генетичну інформацію, яку ми передамо наступному поколінню.

Дані Європейського центру досліджень довкілля показують: під час інтенсивних обстрілів рівень PM₂.₅ у деяких українських містах зростав у 10–20 разів. А кожні додаткові 10 мкг/м³ цих частинок — це плюс 14% до ризику інфаркту, 12% — до ризику інсульту при екстраполяції моделі ВООЗ.

Серце, яке теж воює

У моїй кардіологічній практиці я бачу: війна лишає слід не лише в психології людини. Вона залишає шрами в судинах. За останні два роки ми спостерігаємо різке омолодження серцево-судинних хвороб. Молоді люди з хронічною тахікардією, ранніми ознаками ішемії, порушеннями серцевого ритму. Інфаркт у 30 років - це вже не казуістика, а рутина. Часто це пацієнти з прифронтових територій. Вони не мають традиційних факторів ризику — але мають щоденне вдихання токсичного повітря та стрес.

Тому усім людям я раджу раз на рік проходити повний кардіологічний огляд: УЗД серця, ЕКГ та тест із фізичним навантаженням.

Хімічна війна без підписаних конвенцій

Після влучань у промислову інфраструктуру в повітря потрапляють:

  • Діоксини і фурани — токсини, які можуть викликати мутації.
  • Свинець, кадмій, ртуть — важкі метали, що ушкоджують серцевий м’яз.
  • Поліциклічні ароматичні вуглеводні — потужні канцерогени і нейротоксини.

Ці речовини порушують регуляцію тиску, впливають на тонус судин і провокують аритмії. У деяких дослідженнях фіксують їхню присутність у крові й сечі у людей, які не були поранені — лише вдихали повітря після серії обстрілів.

За прогнозами ВООЗ, забруднення повітря може щороку призводити до 30–50 тисяч передчасних смертей в Україні. Частина з них — інфаркти, інсульти, серцева недостатність. Але ці цифри часто залишаються за межею офіційної статистики війни. Бо таке вбивство — повільне. Воно не залишає уламків у тілі, але лишає тромби в артеріях. І це ще один вид вбивства майбутнього нашої нації.

Психіка і серце: подвійний удар

Війна — це ще й постійний стрес. А хронічний стрес запускає гормональні зрушення, які безпосередньо впливають на серцево-судинну систему: порушується сон, підвищується кортизол, знижується імунітет, посилюється запалення.

Людина, яка пережила ракетний удар, часто виглядає «нормально». Але її серце — ні. Воно працює на тлі хронічної симпатичної активації, ніби щодня біжить. А це — шлях до виснаження.

Що можемо зробити?

Ми не Марселі Прусти, аби рятуватися спогадами й ароматами. Але можна розглянути кілька ефективних policy рішень.

Для держави:

  • Створити національну систему моніторингу повітря з відкритим доступом.
  • Картографувати екологічно уражені регіони (особливо прифронтові).
  • Впровадити кардіоскринінг у зонах ризику — з акцентом на молодь і вразливі групи.

Для кожного з нас:

  • Слідкувати за якістю повітря у своєму регіоні.
  • Захищати дихальні шляхи — зокрема під час обстрілів або задимлення.
  • Регулярно перевіряти тиск, ЕКГ, загальний стан серцево-судинної системи.
  • Не ігнорувати симптоми — навіть «легку втому» чи «дискомфорт у грудях».

Післямова війни: серце, яке пам’ятає все

Війна не завжди звучить. Іноді вона шепоче — пилом, отрутою, напругою. Наше повітря сьогодні не тільки джерело кисню. Воно — хроніка воєнних подій, записана в частинках, які ми вдихаємо. Це інша війна. Та, що не вбиває одразу — але лишає слід у майбутньому.

Олександра Телегузова Олександра Телегузова , лікарка-кардіолог відділення мініінвазивної кардіохірургії та транскатетерних процедур
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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