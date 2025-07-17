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Повернення додому: які виклики чекають українців після життя за кордоном

За даними УВКБ ООН понад 5,6 мільйона українців виїхали за кордон після початку повномасштабної війни. Згідно з даними Аналітичного звіту “Вимушене переміщення за кордон”, з них 25% вже планують повернутися додому, ще 16% хочуть жити між двома країнами. Але значна частина залишається в невизначеності або адаптувалася за кордоном.

Фото: EPA/UPG

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Наш Офіс системно взаємодіє з українцями в інших державах. Ми моніторимо ситуацію з правами людини, консультуємо громадян, збираємо історії та пропозиції, готуємо звіти й рекомендації. Українці, які вирішують повернутися додому після тривалого перебування за кордоном, стикаються з низкою системних бар’єрів, зокрема:

  • Житло. Люди повертаються до зруйнованих будинків або залишаються зовсім без даху над головою. Програми компенсацій не завжди охоплюють тих, хто щойно приїхав.
  • Робота. Втрата кваліфікації, відсутність досвіду в українських реаліях, відсутність вакансій у прифронтових регіонах.
  • Державні послуги. Не всі знають, як поновити соціальні виплати, де оформити документи чи змінити реєстрацію.
  • Документи. Часто виникають складнощі з визнанням документів, виданих за кордоном.
  • Психологічна адаптація. Особливо для тих, хто був за кордоном понад рік, і для дітей, які звикли до іншої системи освіти.

Це лише низка викликів, насправді вони — масштабного характеру.

У 2025 році ми презентували Аналітичний звіт «Вимушене переміщення за кордон», побудований на досвіді понад 4 000 людей. Він не просто описує виклики, він дає чіткі орієнтири для державної політики. У документі ми сформували 25 рекомендацій органам влади. Серед них:

  • Розробити державну стратегію з повернення українців — з урахуванням реальних мотивацій, а не лише закликів.
  • Створити єдиний онлайн-портал для тих, хто готується повернутися.
  • Забезпечити доступне житло — компенсації, пільгове кредитування, розширення соціальних програм.
  • Запровадити економічні стимули, програми працевлаштування, освітню та психологічну підтримку.

Повернення має бути можливістю, а не новим стресом!

Для мільйонів українців повернення додому — це не лише шлях на Батьківщину. Це спроба знову стати частиною суспільства. А отже, питання не лише у фізичному поверненні, але й в реінтеграції: правовій, соціальній, економічній.

Переконаний, держава має брати на себе відповідальність за цей процес.

Міжвідомча координація, прозора політика й чіткі механізми допоможуть не лише окремим родинам — а всій країні в процесі відбудови та збереженні людського капіталу!

Дмитро Лубінець Дмитро Лубінець , Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
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