Право на освіту в умовах окупації: виклик для держави

Російська збройна агресія проти України істотно ускладнила реалізацію права на освіту для дітей і молоді з тимчасово окупованих територій. Серед основних бар’єрів — обмежений доступ до української освітньої системи, відсутність документів та ризики для безпеки під час виїзду на підконтрольну територію.

Фото: EPA/UPG

Про роботу освітніх центрів «Крим-Україна» та «Донбас-Україна»

Ще у 2016 році держава запровадила механізм спрощеного вступу для абітурієнтів із ТОТ України. Молодь з тимчасово окупованого Криму могла подавати документи через освітні центри «Крим-Україна», а вступники з Донецької та Луганської областей — через центри «Донбас-Україна».

У 2020 році Міністерство освіти й науки України розширило мережу таких центрів і дозволило подаватися до будь-якого з них — незалежно від його назви. Це спростило логістику та значно розширило доступ до освіти.

Прогрес вступної динаміки в цифрах: від кількох сотень до понад 11 тисяч осіб

Попри запроваджений механізм, тривалий час кількість вступників залишалася порівняно невеликою. За офіційними даними МОН, динаміка виглядає так:

• 2016 — 1008 осіб

• 2017 — 1550

• 2018 — 1776

• 2019 — 1865

• 2020 — 2026

• 2021 — 2083

• 2022 — 7018

• 2023 — 6516

• 2024 — 11 325 осіб

У статистику включено й абітурієнтів із прифронтових населених пунктів. Суттєве зростання у 2022–2024 роках — прямий наслідок комплексних зусиль, спрямованих на подолання освітніх бар’єрів.

Роль Офісу Омбудсмана України: нагляд, діалог, рекомендації

У 2024–2025 роках ми провели низку моніторингових візитів до освітніх центрів «Крим-Україна» та «Донбас-Україна». Побачили, що навіть попри позитивну динаміку, система досі має слабкі місця — недостатня кадрова спроможність центрів, складність процедур, слабка консультаційна підтримка.

За результатами візитів Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надав офіційні рекомендації Міністерству освіти й науки України та закладам вищої освіти. Йшлося про необхідність посилення кадрового ресурсу, підвищення якості консультування, спрощення процедур вступу та покращення інформованості вступників.

Навіть під час війни освіта має бути реальністю!

З 1 червня 2025 року стартувала нова вступна кампанія. І зараз, як ніколи, важливо зберігати фокус на потребах вступників з ТОТ, своєчасно виявляти бар’єри, надавати правову та консультаційну підтримку та забезпечувати їхню повноцінну інтеграцію в освітнє середовище.

Офіс Омбудсмана України й надалі здійснюватиме постійний моніторинг, працюватиме з відповідальними органами та закладами освіти, аби жодна дитина не втратила свій шанс лише через місце проживання.

Право на освіту — це не політична декларація. Це конкретний шлях, який має бути відкритим для всіх — навіть у найтемніші часи. Робимо все, щоб це залишалося реальністю для всіх вступників України!