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В окупованих районах Луганщини росіяни почали закривати і об’єднувати школи

Пояснюється це демографічною кризою та відсутністю належної кількості дітей шкільного віку.

В окупованих районах Луганщини росіяни почали закривати і об’єднувати школи
Фото: Центр нацспротиву

Росіяни в окупованих районах Луганської області почали процес закриття або об’єднання низки шкіл. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Пояснюється це демографічною кризою та відсутністю належної кількості дітей шкільного віку.

“Авжеж, це в рамках чергового російського “національного проєкту”, та фактично – все більше людей намагаються покинути ТОТ. Дітей все менше, вчителів все менше, охочих переїхати з регіонів РФ на ТОТ України все менше”, ‒ зазначили у ЦНС.

Окупанти запланували об’єднання шкіл з малою кількістю учнів, а деякі школи будуть укрупнені разом із дитячими садочками, щоб виправдати існування. 

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Також в регіоні існує проблема з кадрами, що додатково ускладнює навчальний процес. Крім того, батьки відмовляються віддавати дітей у школи, де навчають за російською пропагандистською програмою.

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