В окупованих районах Луганщини росіяни почали закривати і об’єднувати школи

Росіяни в окупованих районах Луганської області почали процес закриття або об’єднання низки шкіл. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Пояснюється це демографічною кризою та відсутністю належної кількості дітей шкільного віку.

“Авжеж, це в рамках чергового російського “національного проєкту”, та фактично – все більше людей намагаються покинути ТОТ. Дітей все менше, вчителів все менше, охочих переїхати з регіонів РФ на ТОТ України все менше”, ‒ зазначили у ЦНС.

Окупанти запланували об’єднання шкіл з малою кількістю учнів, а деякі школи будуть укрупнені разом із дитячими садочками, щоб виправдати існування.

Також в регіоні існує проблема з кадрами, що додатково ускладнює навчальний процес. Крім того, батьки відмовляються віддавати дітей у школи, де навчають за російською пропагандистською програмою.