Російська армія здійснила сьогодні майже 20 атак по Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Агресор гатив по райцентру, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській, Мирівській громадах з важкої артилерії та безпілотниками-камікадзе.

Постраждала 43-річна жінка, яка лікуватиметься вдома.

Унаслідок атак пошкоджено два приватні будинки і дві господарські споруди. Понівечені адмінбудівля, АЗС та авто. Пожежу, яка виникла внаслідок ворожого удару, рятувальники приборкали.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Вчора російська армія обстрілювала Дніпропетровщину з артилерії та атакувала дронами-камікадзе. Під ударом опинився Нікополь, понівечені п’ять приватних осель, дві господарські споруди та два газогони, також зачепило лінію електропередач.