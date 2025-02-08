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Російська армія майже 20 разів атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини

Постраждала 43-річна жінка.

Російська армія майже 20 разів атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російська армія здійснила сьогодні майже 20 атак по Нікопольському районі Дніпропетровської області. 

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Агресор гатив по райцентру, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській, Мирівській громадах з важкої артилерії та безпілотниками-камікадзе.

Постраждала 43-річна жінка, яка лікуватиметься вдома.

Унаслідок атак пошкоджено два приватні будинки і дві господарські споруди. Понівечені адмінбудівля, АЗС та авто. Пожежу, яка виникла внаслідок ворожого удару, рятувальники приборкали.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Вчора російська армія обстрілювала Дніпропетровщину з артилерії та атакувала дронами-камікадзе. Під ударом опинився Нікополь, понівечені п’ять приватних осель, дві господарські споруди та два газогони, також зачепило лінію електропередач.

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