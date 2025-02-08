ЗСУ здійснили контрнаступ на Курщині і просунулися на 2,5 км, — президент

Під час інтерв'ю для Reuters президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ здійснили контрнаступ і просунулися на 2,5 км на Курському напрямку.

"Наші хлопці на Курщині просунулися на 2,5 кілометри", – заявив Зеленський і додав, що росіяни несуть великі втрати на цій ділянці фронту.

Президент наголосив, що Курська операція це "операція превентивних ударів росіян".

"Все, що зробила Курська операція, ми зможемо гідно оцінити тільки після аналізу, напевно після закінчення війни, аналізуючи ті чи інші військові, політичні, військово-політичні кроки", — ідеться у повідомленні.

Глава держави додає, що операція на Курщині — це один із кроків, який був превентивний: не дати росіянам захопити Суми, Північ, захопити Харків.

"І саме там, у цьому регіоні, відбулися превентивні дії наших військових: вони почали курський наступ. Їхнім завданням було зірвати окупацію наших міст. І зробили успішні кроки наші бригади. Красиво зробили все. Було дуже небезпечно", — додав президент.