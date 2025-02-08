Директорка Інституту демографії: депопуляція в Україні неминуча
Директорка Інституту демографії: депопуляція в Україні неминуча
Міністру оборони Рустему Умєрову призначили двох нових заступників – професійних військових
Міністру оборони Рустему Умєрову призначили двох нових заступників – професійних військових
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Директорка Інституту демографії: станом на липень на вільній території України проживало близько 30 млн людей
Директорка Інституту демографії: станом на липень на вільній території України проживало близько 30 млн людей
Сенат США погодив кандидатуру "найнебезпечнішого чиновника Трампа"
Сенат США погодив кандидатуру "найнебезпечнішого чиновника Трампа"
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Повернення короля хевівейту: усе про шанси Володимира Кличка на ще один бій
Повернення короля хевівейту: усе про шанси Володимира Кличка на ще один бій
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
ГоловнаСуспільствоВійна

Жовта стрічка: на ТОТ Херсонської області росіяни планують "закріпити" школярів за кожним військовим ЗС РФ

До кожного "ветерана сво", які переїдуть жити на ТОТ Херсонщини, закріплять декілька школярів.

Жовта стрічка: на ТОТ Херсонської області росіяни планують "закріпити" школярів за кожним військовим ЗС РФ
Фото: Центр нацспротиву

Окупаційна адміністрація Херсонської області розглядає можливість закріпити по декілька школярів за кожним "ветераном сво", який оселиться на ТОТ.

Про це інформують активісти руху "Жовта стрічка".

Активісти повідомляють, що наразі окупанти розглядають можливість до кожного "ветерана сво", що переїде жити на лівобережну Херсонщину, прикріпити декілька школярів. 

За задумом, вони на "волонтерських засадах" допомагатимуть російським військовим асимілюватися, будуть вітати їх зі святами та допомагати. 

"Те, що такі "пропозиції" взагалі лунають у обговоренні — уже страшно. Дуже сподіваємося, що в окупантів не вистачить ресурсів та нахабності для реалізації цієї неадекватної ідеї", — наголошують у "Жовтій стрічці".

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies