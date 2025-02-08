Жовта стрічка: на ТОТ Херсонської області росіяни планують "закріпити" школярів за кожним військовим ЗС РФ

До кожного "ветерана сво", які переїдуть жити на ТОТ Херсонщини, закріплять декілька школярів.

Окупаційна адміністрація Херсонської області розглядає можливість закріпити по декілька школярів за кожним "ветераном сво", який оселиться на ТОТ.

Про це інформують активісти руху "Жовта стрічка".

Активісти повідомляють, що наразі окупанти розглядають можливість до кожного "ветерана сво", що переїде жити на лівобережну Херсонщину, прикріпити декілька школярів.

За задумом, вони на "волонтерських засадах" допомагатимуть російським військовим асимілюватися, будуть вітати їх зі святами та допомагати.

"Те, що такі "пропозиції" взагалі лунають у обговоренні — уже страшно. Дуже сподіваємося, що в окупантів не вистачить ресурсів та нахабності для реалізації цієї неадекватної ідеї", — наголошують у "Жовтій стрічці".