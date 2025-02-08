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Російська армія за добу обстріляла 37 населених пунктів Херсонщини, є жертви

Через російські обстріли одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення.

Російська армія за добу обстріляла 37 населених пунктів Херсонщини, є жертви
Фото: Херсонська ОВА

На Херсонщині за минулу добу російська армія обстріляла 37 населених пунктів області. Унаслідок ворожих атак одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення.

Про це повідомляє начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Зеленівка, Микільське, Наддніпрянське, Інженерне, Садове, Придніпровське, Благовіщенське, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Іванівка, Новодмитрівка, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка, Новотягинка, Понятівка, Софіївка, Токарівка, Берислав, Золота Балка, Монастирське, Гаврилівка, Михайлівка, Бургунка, Качкарівка, Львове, Миколаївка, Милове, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Тягинка, Шляхове, Веселе та місто Херсон.

"Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, господарчу споруду та приватний автомобіль", — зазначає Прокудін.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 — дістали поранення.

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