За добу Сили оборони ліквідували ще 1210 російських окупантів

За добу Сили оборони знищили 6 ворожих танків, понад сотню БпЛА тактичного рівні, а також 1210 росіян.
Про це ідеться у ранковому зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 847 860 (+1210) осіб,
- танків ‒ 9981 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20777 (+22) од,
- артилерійських систем – 22820 (+35) од,
- РСЗВ – 1273 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 1056 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24403 (+102),
- крилаті ракети ‒ 3054 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36402 (+95) од,
- спеціальна техніка ‒ 3738 (+0)
Дані уточнюються.