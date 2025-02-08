За добу Сили оборони ліквідували ще 1210 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.25 орієнтовно склали:

Про це ідеться у ранковому зведенні Генштабу.

За добу Сили оборони знищили 6 ворожих танків, понад сотню БпЛА тактичного рівні, а також 1210 росіян.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 847 860 особового сладу армії.

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