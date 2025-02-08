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За добу Сили оборони ліквідували ще 1210 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 847 860 особового сладу армії.

За добу Сили оборони ліквідували ще 1210 російських окупантів
Фото: скрин відео

За добу Сили оборони знищили 6 ворожих танків, понад сотню БпЛА тактичного рівні, а також 1210 росіян.

Про це ідеться у ранковому зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 847 860 (+1210) осіб,
  • танків ‒ 9981 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20777 (+22) од,
  • артилерійських систем – 22820 (+35) од,
  • РСЗВ – 1273 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 1056 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24403 (+102),
  • крилаті ракети ‒ 3054 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 36402 (+95) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3738 (+0)

Дані уточнюються.

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