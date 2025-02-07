«Атеш»: сім'ї російських військових їдуть із Криму разом з окупантами

На тлі перекидання російських підрозділів із Криму на інші ділянки фронту військові дедалі частіше вивозять свої сім'ї.

Рух опору «Атеш» із посиланням на своїх агентів у Феодосії, Євпаторії та Севастополі повідомив, що значна частина дружин російських військових, які переїхали до Криму, так і не змогла адаптуватися.

«Основні причини – проблеми з працевлаштуванням та вороже ставлення з боку місцевих. Незважаючи на обіцянки, переселенці стикаються з тим, що роботодавці неохоче беруть їх на роботу. Крім того, вони скаржаться на холодний прийом, відсутність соціальних зв'язків та підтримки однодумців», - розповіли в «Атеш».

Також зростає напруженість між приїжджими і кримцями. У приватних розмовах росіяни все частіше називають місцевих жителів «ждунами» та звинувачують у нелояльності.

Рух опору додав, що у результаті багато сімей окупантів вирішують повернутися до Росії. Ключова причина, окрім побутових труднощів, - відчуття наростання небезпеки.