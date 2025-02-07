Сили оборони: у Торецьку тривають бої у міській забудові

У Торецьку на Донеччині бої тривають у міській забудові. Ворог застосовує всі наявні засоби під час штурмів.

Про це повідомляє речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Бої в Торецьку тривають у міській забудові. Активні штурмові дії проводить противник, який всіма силами і засобами тисне на напрямку. Сили оборони України чинять опір переважаючому в рази російському агресору, завдають йому нищівних втрат в особовому складі і техніці”, — каже військовий.

Станом на 16 годину на Торецькому напрямку ворог атакував вісім разів в районі самого міста, там досі точаться чотири бої.

"Ворог використовує всі сили і засоби, щоб нас перемогти....як у силу того, що переважає чисельністю і закидає "штурмовим м'ясом" на атаки своїми воїнами (навіть одноразовими, яких відправляють в один кінець на штурм — якщо дійде до якось певно точки, щоб там перечекав і накопичилось у них певна кількість особового складу для штурму), так на інформаційному фронті (використовує розповсюдження своєї ворожої ІПСО)", — каже речник.