Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
На острові Санторіні стався землетрус силою 5,2 бала
На острові Санторіні стався землетрус силою 5,2 бала
На Одещині неповнолітній агент РФ зі спільником планували пустити під укіс потяг
На Одещині неповнолітній агент РФ зі спільником планували пустити під укіс потяг
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Повернення короля хевівейту: усе про шанси Володимира Кличка на ще один бій
Повернення короля хевівейту: усе про шанси Володимира Кличка на ще один бій
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Фінмоніторинг виявив фінансування благодійного фонду і парафій УПЦ МП коштом Росії
Фінмоніторинг виявив фінансування благодійного фонду і парафій УПЦ МП коштом Росії
Україна отримала від Франції винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Нідерландів
Україна отримала від Франції винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Нідерландів
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони: у Торецьку тривають бої у міській забудові

Командування ЗС РФ закидає "штурмовим м'ясом" на атаки позицій Сил оборони.

Сили оборони: у Торецьку тривають бої у міській забудові
евакуація з Торецька
Фото: МВС України

У Торецьку на Донеччині бої тривають у міській забудові. Ворог застосовує всі наявні засоби під час штурмів. 

Про це повідомляє речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Бої в Торецьку тривають у міській забудові. Активні штурмові дії проводить противник, який всіма силами і засобами тисне на напрямку. Сили оборони України чинять опір переважаючому в рази російському агресору, завдають йому нищівних втрат в особовому складі і техніці”, — каже військовий.

Станом на 16 годину на Торецькому напрямку ворог атакував вісім разів в районі самого міста, там досі точаться чотири бої.

"Ворог використовує всі сили і засоби, щоб нас перемогти....як у силу того, що переважає чисельністю і закидає "штурмовим м'ясом" на атаки своїми воїнами (навіть одноразовими, яких відправляють в один кінець на штурм — якщо дійде до якось певно точки, щоб там перечекав і накопичилось у них певна кількість особового складу для штурму), так на інформаційному фронті (використовує розповсюдження своєї ворожої ІПСО)", — каже речник.

  • Російська армія у порівнянні з груднем 2024 року збільшила кількість штурмових дій на Донецькому напрямку. У районі Торецька ворог посилив штурмові дії на 30%, біля Часового Яру російські штурми збільшилися на 97%. 
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies