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До Дня закоханих фонд «Повернись живим» запускає нову ініціативу для підтримки армії

Фонд заохочує змінити традиційний підхід до святкувань.

До Дня закоханих фонд «Повернись живим» запускає нову ініціативу для підтримки армії
нова ініціатива фонду "Повернись живим"

Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» запускає нову ініціативу для підтримки українського війська до Дня закоханих.

Команда Фонду пропонує не залишати День Валентина осторонь і сказати своїм другим половинкам: «Даруй нічого, щоб у війська було все».

«Повернись живим» заохочує змінити традиційний підхід до святкувань і зробити найкращий подарунок — забезпечити українських військових всім необхідним. Адже найцінніше, що можна подарувати коханій людині, – безпека, а для цього потрібна добре оснащена армія. Тому головний меседж кампанії: Виражай любов донатом на Сили оборони», - зауважили організатори.

У межах кампанії запустили промо-відео, у якому взяли участь актори Ілля Чопоров та Дарія Грачова. У ролику закохані показали, що справжня любов – це не про матеріальні речі, а про дії, які допомагають нашим Збройним Силам.

«Повернись живим» закликав українців підтримати ініціативу і зробити благодійний внесок замість традиційних подарунків. 

  • У січні цього року бійці СБУ отримали 12 сучасних снайперських комплексів від фонду "Повернись живим". Для закупівлі волонтери зібрали майже 28 млн грн.
  • Історик, публіцист і викладач Українського католицького університету Ярослав Грицак перерахував фонду  свою премію від польської фундації ім. Юзефа Тішнера.
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