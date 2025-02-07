Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» запускає нову ініціативу для підтримки українського війська до Дня закоханих.

Команда Фонду пропонує не залишати День Валентина осторонь і сказати своїм другим половинкам: «Даруй нічого, щоб у війська було все».

«Повернись живим» заохочує змінити традиційний підхід до святкувань і зробити найкращий подарунок — забезпечити українських військових всім необхідним. Адже найцінніше, що можна подарувати коханій людині, – безпека, а для цього потрібна добре оснащена армія. Тому головний меседж кампанії: Виражай любов донатом на Сили оборони», - зауважили організатори.

У межах кампанії запустили промо-відео, у якому взяли участь актори Ілля Чопоров та Дарія Грачова. У ролику закохані показали, що справжня любов – це не про матеріальні речі, а про дії, які допомагають нашим Збройним Силам.

«Повернись живим» закликав українців підтримати ініціативу і зробити благодійний внесок замість традиційних подарунків.